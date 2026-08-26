Cauza morţii lui Dolly Parton a fost dezvăluită. Ultima dorinţă a reginei muzicii country

Regina muzicii country, Dolly Parton, s-a stins din viață la 80 de ani. Legendara artistă, cu o carieră impresionantă care s-a întins pe decenii întregi, suferea de cancer. Diagnosticul a fost, însă, dezvăluit abia după decesul acesteia. Vestea a venit ca un fulger şi a şocat pe toată lumea. De la politicieni, la cântăreţi şi actori până la fanii care i-au adus laude încă de la primele apariţii, cu toţii i-au adus omagii. Dolly Parton a fost mai mult decât imaginea muzicii country. A jucat în filmele la Hollywood, a construit un imperiu de afaceri şi a militat întreaga viaţă pentru egalitate şi pace. În memoria ei, preşedintele Donald Trump a ordonat ca steagurile americane să fie coborâte în bernă timp de o săptămână întreagă.

După o carieră de şapte decenii, Dolly Parton s-a stins din viaţă ieri, la casa ei din Nashville, după o luptă scurtă cu cancerul. Anunțul a fost făcut de nepotul ei, care a dezvăluit şi ultima dorinţă a reginei country. "Vrea să se odihnească într-un pat frumos din bumbac plușat, pentru că după o viață în care a purtat strasuri grele, merită în sfârșit să fie confortabilă și să se odihnească puțin".

Emblema visului american

Dolly Parton a reușit să transforme o voce subțire și delicată într-o semnătură, pe care o recunoști încă de la primele acorduri. Departe de silueta voluptuoasă, costumele de scenă împodobite cu strasuri și perucile blonde, cu coafuri voluminoase, Dolly Parton a adoptat propriul stil.

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Aşa a reuşit să devină emblema visului american. "Arăt ca o femeie, dar gândesc ca un bărbat". Iar ambiţia i-a adus 11 premii Grammy.

Pe lângă prezenţa scenică, Dolly a cucerit şi cu umorul... "Replica mea preferată, când vorbesc despre a face bani, spun: „Ştii, trebuie să fac mulţi bani pentru că te-ar uimi să ştii cât costă să faci pe cineva să arate atât de ieftin". Iar povestea de iubire dintre ea şi Carl Thomas Dean s-a transformat într-una dintre cele mai cunoscute declaraţii de dragoste.

Mesajele artiştilor care au iubit-o pe Dolly Parton

Hollywood-ul a onorat-o cu o coroană de flori la steaua ei de pe Walk of Fame, iar luminile Empire State Building au strălucit în nuanţe de roz pentru cântăreaţă.

Onoruri au venit şi din partea artiştilor. Elton John a numit-o unică şi de neînlocuit. Printre mesaje s-a numărat cel al lui Billy Ray, tatăl cântăreţei Miley Cyrus - a cărei naşă este artista, dar şi Sabrina Carpenter, alături de care regina country a lansat o piesă anul trecut. "Sper să lucrez până în ziua în care voi muri. Și sper că asta nu se va întâmpla prea curând".