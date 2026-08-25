A murit Dolly Parton, regina muzicii country. Cântăreața avea 80 de ani

Dolly Parton, una dintre cele mai cunoscute și iubite figuri ale muzicii country, a murit la vârsta de 80 de ani. Decesul artistei a fost anunțat marți, 25 august, de familie

Cântăreaţa, compozitoarea şi actriţa Dolly Parton, a cărei strălucitoare carieră în muzica country a fost completată de faima sa în muzica pop şi de carierele paralele de succes din cinema şi televiziune, a decedat la 25 august. Avea 80 de ani.

Vestea a fost făcută publică de nepotul său, Bryan Seaver, într-un videoclip postat pe Instagram. Acesta a transmis că anunțul fusese unul pe care Dolly Parton i-l ceruse cu ani în urmă, înainte ca momentul să devină o realitate.

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Cu doar patru zile înainte de moarte, Dolly Parton vorbise despre problemele de sănătate cu care se confrunta și despre dorința de a continua să muncească. Artista mărturisea că, după moartea soțului ei, Carl Dean, în martie 2025, nu acordase suficientă atenție propriei stări de sănătate. Cu toate acestea, spunea că încă are „atât de multe lucruri” pe care vrea să le realizeze.

Dolly Parton a avut o carieră de aproape șase decenii și a devenit una dintre cele mai importante artiste din istoria muzicii country. Printre piesele care au făcut-o celebră în întreaga lume se numără „Jolene”, „9 to 5”, „Coat of Many Colors” și „I Will Always Love You”. Aceasta din urmă avea să devină un succes mondial și în interpretarea lui Whitney Houston.

Dolly Parton: viața și cariera

Născută pe 19 ianuarie 1946, în Tennessee, Dolly Rebecca Parton a crescut într-o familie numeroasă și modestă, fiind unul dintre cei 12 copii. A început să cânte și să compună de foarte mică, iar după terminarea liceului s-a mutat la Nashville pentru a-și construi o carieră în muzică, potrivit People. Colaborarea cu Porter Wagoner i-a adus una dintre primele mari șanse, înainte ca artista să se impună pe cont propriu.

Succesul ei a depășit rapid granițele muzicii country. Dolly Parton a jucat în filme precum „9 to 5”, „The Best Little Whorehouse in Texas” și „Steel Magnolias” și a devenit una dintre cele mai recognoscibile personalități ale culturii americane.

De-a lungul carierei, a câștigat 11 premii Grammy, inclusiv un premiu pentru întreaga activitate, și a fost inclusă atât în Country Music Hall of Fame, cât și în Rock and Roll Hall of Fame.

Emblema muzicii a fost inclusă și în Country Music Hall of Fame în 1999. În timpul ceremoniei memorabile, artista a interpretat hitul „Coat of Many Colors”. Kenny Rogers, prieten apropiat al lui Parton și partenerul ei de duet pentru piesa „Islands in the Stream”, a prezidat ceremonia de includere.

Viața plină de culoare a lui Dolly Parton a fost transpusă și într-un musical intitulat „Dolly: A True Original Musical”, care a avut premiera la Nashville în iulie 2025 și care urma să ajungă pe Broadway în 2026.

„Am vrut să-l văd realizat cât încă sunt aici, ca să pot să-l supraveghez și să mă asigur că este făcut cum trebuie, în felul în care mi-aș dori eu să-l văd, în loc să aștept până când nu voi mai fi și să las pe altcineva să decidă cum crede că ar trebui făcut”, a spus artista în cadrul unei conferințe de presă în care a fost anunțată premiera spectacolului.

Dincolo de scenă, Dolly Parton s-a remarcat și prin activitatea sa filantropică. Programul Imagination Library, fondat de artistă, a oferit cărți copiilor din mai multe țări, iar în timpul pandemiei de COVID-19 aceasta a donat un milion de dolari pentru cercetarea vaccinurilor la Vanderbilt University.

De asemenea, Dolly Parton a compus muzica pentru adaptarea de pe Broadway a filmului „9 to 5”, pentru care a primit o nominalizare la premiile Tony. În 2005, a primit National Medal of Arts, iar în 2006 a fost distinsă la Kennedy Center Honors. În noiembrie 2022, a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

Parton a colaborat frecvent cu artiști mai tineri, printre care Beyoncé și Sabrina Carpenter. De asemenea, a fost nașa lui Miley Cyrus. Pentru artista care spunea cândva: „Nu fi atât de ocupat să-ți câștigi existența încât să uiți să-ți trăiești viața”, păstrarea echilibrului în viața personală era foarte importantă.

„I-am spus câteva lucruri pe care le consider valoroase și pe care cred că le folosește, dar aș prefera să fiu un exemplu”, a declarat Parton pentru People despre relația sa cu Cyrus. „Aș prefera să fiu un exemplu decât să încerc pur și simplu să-i spun cuiva să facă asta sau cealaltă, pentru că nu cred că este corect. Toată lumea este diferită.”

Viața amoroasă a lui Dolly Parton

Dolly Parton deținea parcul de distracții Dollywood, situat în Great Smoky Mountains, în Tennessee. A fost implicată intens și în activități filantropice, în special prin programul Imagination Library, care trimite în fiecare lună câte o carte copiilor, de la naștere până la intrarea la grădiniță. Inițiativa a fost inspirată și de tatăl ei, care nu a învățat niciodată să citească sau să scrie.

Dolly Parton s-a căsătorit cu Carl Thomas Dean în mai 1966. Dean a ales să stea departe de lumina reflectoarelor, dar și-a susținut permanent soția.

„M-a susținut întotdeauna, atât timp cât nu încercam să-l trag și pe el în toată povestea”, a declarat Parton în presă. „A fost întotdeauna cel mai mare fan al meu, din umbră, dar el stă acasă. Nu cred că arată prea mult din toate acestea la televizor, iar dacă o fac, poate că vede și el.”

„Întotdeauna glumesc și râd când oamenii mă întreabă care este secretul unei căsnicii lungi și al unei iubiri care rezistă”, declara Parton în 2018. „Le spun mereu: «Stai plecat!» și este mult adevăr în asta. Călătoresc foarte mult, dar ne bucurăm cu adevărat unul de celălalt când suntem împreună și de lucrurile mici pe care le facem.”

Carl Dean a murit pe 3 martie 2025. Parton i-a anunțat moartea pe Instagram, scriind: „Carl și cu mine am petrecut mulți ani minunați împreună. Cuvintele nu pot descrie iubirea pe care am împărtășit-o timp de peste 60 de ani.”

La câteva zile după moartea lui, Parton i-a adus un omagiu printr-o piesă intitulată „If You Hadn’t Been There”.

„Carl și cu mine ne-am îndrăgostit când eu aveam 18 ani, iar el 23 și, ca toate marile povești de dragoste, ele nu se termină niciodată”, a scris artista pe Instagram când a anunțat melodia, alături de o fotografie rară din tinerețea cuplului. „A noastră este o mare și veche poveste de dragoste. Cei mai mulți oameni nu rămân atât de apropiați atât de mult timp”, spunea Parton despre Dean. „Este o pierdere. Nimeni nu poate înțelege cu adevărat asta dacă nu a trecut printr-o asemenea experiență. El va rămâne mereu în inima și în amintirile mele.”

Ultimii ani ai cântăreței, marcați de probleme de sănătate

În ultimii ani, artista se confruntase cu probleme de sănătate. Urma să revină la Las Vegas în decembrie 2025 pentru o serie de spectacole la The Colosseum at Caesars Palace, prima sa rezidență extinsă în oraș după mai bine de 30 de ani. Însă, în septembrie, artista a anunțat că datele au fost amânate din cauza unor „probleme de sănătate”.

„După cum mulți dintre voi știți, m-am confruntat cu câteva probleme de sănătate, iar medicii mei mi-au spus că trebuie să fac câteva proceduri. Așa cum am glumit cu ei, probabil că a venit timpul pentru revizia mea de 100.000, deși nu este vizita obișnuită la chirurgul plastician!”, a transmis ea într-un mesaj publicat pe Instagram. „Vorbind serios, din această cauză, nu voi putea să repet și să pun cap la cap spectacolul pe care vreau să-l vedeți și pe care meritați să-l vedeți. Plătiți bani buni ca să mă vedeți cântând și vreau să fiu în cea mai bună formă pentru voi.”

În ciuda acestui obstacol, Parton și-a liniștit atunci fanii, scriind: „Și nu vă faceți griji că renunț la carieră, pentru că Dumnezeu nu mi-a spus încă nimic despre oprire. Dar cred că îmi spune acum să încetinesc puțin, ca să pot fi pregătită pentru și mai multe aventuri mari alături de voi.”

Ulterior, în mai 2026, artista a anulat rezidența de la Las Vegas și a spus într-un videoclip publicat pe Instagram că „răspunde foarte bine la medicamente și tratamente” și că „se simte mai bine cu fiecare zi”.

„Sper doar să trăiesc suficient de mult încât să mai pot face multe lucruri”, spunea ea. „Acesta este singurul lucru care mă îngrijorează, că s-ar putea să rămân fără timp înainte să văd atât de multe dintre visurile mele devenind realitate. Mă trezesc mereu cu visuri noi. Dar le așez într-un loc în care pot continua chiar și după ce eu nu voi mai fi.”

În noiembrie 2025, Parton a vorbit și despre apropierea împlinirii vârstei de 80 de ani.

„Oamenii spun: «Ei bine, vei împlini 80 de ani». Și ce dacă? Uitați-vă la tot ce am făcut în 80 de ani. Simt că abia acum încep”, spunea ea. „Știu că sună prostesc, dar dacă sănătatea nu mă lasă, iar acum pare că sunt bine... cred că sunt multe de spus despre vârstă. Dacă îți permiți să îmbătrânești, atunci o vei face. Eu spun: «N-am timp să îmbătrânesc!» N-am timp să mă gândesc la asta. Nu asta am în minte.”

Artista a reflectat și asupra impactului pe care l-a avut și asupra intențiilor sale pentru anii următori.

„Am ajuns într-un punct al vieții în care vreau doar să pot face lucruri bune, care să poată continua și după mine. Sunt mândră de moștenirea mea de până acum și sper să continui să fac lucruri care ar putea fi de folos altor oameni”, declara Parton pentru PEOPLE.

„Știți, toată viața mea am mers într-un ritm foarte rapid”, adăuga ea în același interviu. „Și am început să mă întreb: «Cum naiba am avut măcar o viață? Cum am reușit să le fac pe toate?» Când lucram la această carte, mi-am dat seama cu adevărat cât de multe am sacrificat în viață. Nu am avut copii, așa că măcar nu am avut un sentiment de vinovăție. Sunt recunoscătoare că am apucat să-mi văd visurile devenind realitate.”