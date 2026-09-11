Ultima masă înainte de injecția letală. Meniul bogat comandat de un deţinut din SUA care a ucis două femei

Un condamnat la moarte din statul american Georgia și-a ales un meniu bogat pentru ultima masă înaintea execuției. Stacey Humphreys, în vârstă de 53 de ani, urmează să fie executat pe 16 septembrie, pentru uciderea a două agente imobiliare în 2003, însă avocații săi încearcă în continuare să obțină un nou proces pentru schimbarea pedepsei.

Potrivit Departamentului Penitenciarelor din Georgia, Stacey Humphreys a cerut ca ultimă masă brisket de vită la grătar, coaste de porc, un cheeseburger dublu cu bacon, cartofi prăjiți, aripioare de pui Buffalo și o pizza la tavă "meat lovers", cu mai multe tipuri de carne. La desert, a cerut două sortimente de înghețată, cu nuci pecan și cu piersici, precum și două băuturi carbogazoase fără cofeină, scrie Daily Mail.

Humphreys urmează să primească o injecție letală la penitenciarul de stat din apropierea orașului Jackson, pe 16 septembrie, la ora 19:00, potrivit Departamentului Penitenciarelor. Între timp, el a depus recent o cerere pentru un nou proces privind condamnarea, care este încă în așteptare.

Avocaţii încearcă să îl scape de pedeapsa capitală

Dacă cererea va fi respinsă, el va fi prima persoană executată în Georgia din martie 2024. În stat, aplicarea pedepsei cu moartea a fost blocată în instanță în urma unor litigii privind un acord legat de pandemia de coronavirus, care le-a permis avocaților apărării să solicite suspendarea execuțiilor.

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Humphreys trebuia să fie executat inițial în decembrie anul trecut, însă execuția a fost oprită după ce avocații săi au depus o cerere prin care solicitau unui judecător să dispună ca doi membri ai Comisiei de Grațieri și Eliberări Condiționate a statului să se retragă din analiza cererii sale de clemență.

El a fost condamnat pentru uciderea, în 2003, a agenților imobiliari Cyndi Williams, în vârstă de 33 de ani, și Lori Brown, în vârstă de 21 de ani. Humphreys le-a împușcat mortal pe cele două femei într-un birou de vânzări amenajat într-o casă-model pentru un nou cartier rezidențial din Powder Springs, o suburbie aflată la aproximativ 32 de kilometri nord-vest de Atlanta, în jurul prânzului, pe 3 noiembrie.

El le-a obligat să se dezbrace și să îi spună codurile PIN ale conturilor bancare, înainte de a le împușca mortal.

Potrivit documentelor depuse la instanță, Humphreys le-a luat femeilor permisele de conducere, precum și cardurile bancare și de credit, și a retras peste 3.000 de dolari din conturile acestora.

După arestare, el le-a spus polițiștilor că contractase recent mai multe împrumuturi pe termen scurt, cu dobânzi ridicate, și că avea nevoie de bani pentru o rată la camioneta sa.

La momentul crimelor, Humphreys se afla în perioada de eliberare condiționată după ce fusese condamnat pentru furt calificat în 1993 și fusese eliberat din închisoare cu 13 luni înainte.

Condamnat la moarte după ce a ucis două femei

El a fost condamnat la moarte după ce un juriu l-a găsit vinovat de omor cu intenție, omor comis în timpul unei infracțiuni, agresiune agravată, jaf armat și răpire cu vătămare corporală.

Execuția lui Humphreys a fost suspendată anul trecut, după ce avocații săi au susținut că cei doi membri ai comisiei de grațieri aveau conflicte de interese, deoarece avuseseră roluri în timpul procesului său.

În cele din urmă, un judecător a decis că unul dintre membrii comisiei, Kimberly McCoy, care lucra la momentul procesului lui Humphreys ca reprezentant al victimelor în cadrul biroului procurorului districtual din comitatul Cobb și fusese desemnată să lucreze cu victimele din acest caz, trebuie să se retragă din procedură.

Celălalt membru, Wayne Bennett, șeriful comitatului Glynn, unde procesul fusese mutat din cauza mediatizării cazului înainte de judecată, își amintea foarte puține lucruri despre proces, iar judecătorul nu a identificat niciun conflict de interese.

Avocații lui Humphreys au făcut apel la Curtea Supremă a Georgiei, care a refuzat să judece cazul. Ulterior, aceștia au depus o petiție la Curtea Supremă a Statelor Unite, care este încă în curs de soluționare.

Pe 28 august, avocații săi au depus la o instanță din comitatul Cobb o cerere pentru un nou proces privind condamnarea, susținând că au existat abateri ale unui membru al juriului în timpul procedurii inițiale de stabilire a pedepsei, a relatat Marietta Daily Journal.

Un judecător a ascultat argumentele apărării și ale acuzării, însă nu a pronunțat încă o decizie.

Dacă judecătorul va decide în favoarea sa, Humphreys ar putea beneficia de un nou proces privind condamnarea și ar avea șansa de a obține anularea pedepsei cu moartea.