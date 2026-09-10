Un lanț de fast-food oferă pui prăjit gratuit pe viață clienților dispuși să își tatueze logo-ul companiei pe piele. Campania a fost lansată în Italia, iar peste 200 de persoane au acceptat deja provocarea.

Pui prăjit gratuit pe viață de la un fast-food celebru. Condiția bizară pe care trebuie să o îndeplinești - Sursa: Profimedia

Oferta aparține KFC și a fost prezentată în cadrul festivalului Modena Nerd, desfășurat pe 5 și 6 septembrie în orașul italian Modena. Evenimentul este dedicat pasionaților de benzi desenate, jocuri video și cosplay, relatează Le Figaro.

Oferta aparține KFC și a fost prezentată în cadrul festivalului Modena Nerd

Intitulată "Tattoo Experience", campania le-a oferit participanților posibilitatea de a-și tatua permanent logo-ul KFC. În schimb, aceștia primesc pui prăjit gratuit pe viață, însă oferta vine cu anumite condiții.

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Cei care au acceptat să poarte marca pe piele pot beneficia de ofertă o dată la zece zile, în restaurantele KFC participante. Astfel, tatuajul permanent se transformă într-un fel de abonament pe viață la pui prăjit.

Clienții dispuși să își tatueze logo-ul companiei pe piele primesc pui prăjit gratuit pe viaţă

Inițiativa de marketing nu a fost însă primită cu entuziasm de toată lumea. Mai multe organizații de protecție a consumatorilor au criticat campania, considerând că aceasta transformă clienții în suporturi publicitare permanente pentru companie.

Federconsumatori, una dintre principalele organizații italiene pentru protecția consumatorilor, a cerut chiar interzicerea campaniei. Reprezentanții organizației au ridicat întrebări cu privire la modul în care erau realizate tatuajele și la autorizațiile necesare pentru desfășurarea acestei activități.

Mai multe organizații de protecție a consumatorilor au criticat campania

În urma sesizărilor, autoritățile au verificat documentele artiștilor tatuatori implicați în campanie. Potrivit verificărilor, aceștia aveau documentele în regulă și erau autorizați să își practice profesia.

Nu este prima dată când KFC recurge la o astfel de strategie. Compania americană a lansat o ofertă similară și în 2025, însă atunci doar aproximativ 50 de persoane au acceptat să își tatueze marca în schimbul beneficiilor oferite.