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Video Un deputat din Belgia a rămas blocat peste noapte în toaleta Parlamentului. Colegii l-au găsit după 13 ore

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Editor Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 18.09.2026, 15:34 | Modificat la 18.09.2026, 15:37

Incident demn de un scenariu de comedie în Parlamentul din Belgia. Un deputat, în vârstă de 58 de ani, a rămas blocat în toaleta instituției.

Situația a devenit complicată în doar câteva secunde, pentru că bărbatul şi-a uitat telefonul pe birou și nu a avut cum să-şi alerteze colegii de partid. Fără altă opțiune, parlamentarul a fost nevoit să își petreacă noaptea încuiat în mica cabină. 

Abia după 13 ore a fost observată lipsa deputatuluiși s-a dat alarma. Echipele de intervenție au verificat clădirea, l-au găsit și l-au eliberat teafăr.

 

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Redactia Observator
Redactia Observator
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