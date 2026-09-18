Incident demn de un scenariu de comedie în Parlamentul din Belgia. Un deputat, în vârstă de 58 de ani, a rămas blocat în toaleta instituției.

Situația a devenit complicată în doar câteva secunde, pentru că bărbatul şi-a uitat telefonul pe birou și nu a avut cum să-şi alerteze colegii de partid. Fără altă opțiune, parlamentarul a fost nevoit să își petreacă noaptea încuiat în mica cabină.

Abia după 13 ore a fost observată lipsa deputatuluiși s-a dat alarma. Echipele de intervenție au verificat clădirea, l-au găsit și l-au eliberat teafăr.