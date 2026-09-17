Satul în care mai trăiește un singur om. De ce au plecat toţi localnicii, lăsându-şi casele în urmă

După spusele foştilor localnici, mai întâi, acest sat a rămas fără nicio femeie. Acum, aproape că nu mai are nici locuitori, în Zabrđe mai trăiește un singur om, cu toate că locaţia are un peisaj montan spectaculos.

Drumul până în Zabrđe nu a fost niciodată ușor, iar nici astăzi situația nu este cu mult mai bună. Agricultura este aproape imposibilă, din cauza altitudinii, dar și terenului dificil, care duc la recolte slabe, astfel că singura ocupație care mai poate susține viața în zonă este creșterea animalelor.

Zabrđe, un sat aflat în Serbia, a rămas de mult fără femei, iar astăzi mai are un singur locuitor, Rodoljub Janković.

"Totul este pustiu. Oamenii au plecat din toate satele din zonă. Iar când mă uit la peisajul acesta, îmi dau seama că greutățile i-au alungat de aici", povestește Mićo, un fost localnic.

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Să ajungi în Zabrđe nu a fost niciodată simplu. Drumul este și acum într-o stare proastă, iar Mićo spune că nu s-ar încumeta să vină aici cu propria mașină.

Singura soluție a rămas creșterea animalelor

Viața în aceste condiții de munte este extrem de grea. Agricultura aproape că nu este posibilă, iar puținii oameni care au trăit cândva aici s-au bazat în principal pe creșterea animalelor.

Și astăzi mai pot fi văzute câteva animale care se plimbă libere pe platouri și care, practic, "se păzesc singure".

"Nu ai ce altceva să faci aici. Nu crește orezul în locul ăsta! Oamenii nici jos, aproape de drum, nu mai seamănă grâu", spune Mićo.

Chiar și așa, lipsa infrastructurii face ca munca să fie foarte dificilă. Se vorbește despre posibilitatea ca Zabrđe să primească, în sfârșit, un drum asfaltat, lucru care ar face zona mult mai accesibilă.

Până atunci însă, în sat mai trăiește un singur om, iar casele care au aparținut cândva familiilor au rămas goale.

"E greu să ajungi aici, iar de greutățile tale nu întreabă nimeni. Am auzit că ar urma să facă drumul. Ar fi măcar o condiție în plus pentru ca oamenii să poată veni. Drumul este necesar și pentru cei care cresc animale", spune un fost localnic.

Din "satul fără femei" a ajuns satul fără oameni

În urmă cu 15-20 de ani, despre Zabrđe se spunea că este "satul fără femei". "Este cât se poate de adevărat. Dar nu doar că nu mai sunt femei, aproape că nu mai sunt nici oameni. El mai spune că se poate trăi și aici, dar faptul că nu mai sunt oameni spune destul de clar cât de greu este", povestește un fost localnic..

Pentru cine ajunge pentru prima dată în această zonă, peisajele spectaculoase și aerul curat sunt primele lucruri care atrag atenția. La prima vedere, mulți ar spune că este greu să găsești ceva mai frumos decât natura neatinsă de aici.

Realitatea celor care ar trebui să trăiască însă în acest loc este cu totul alta. În spatele peisajului impresionant se ascund numeroase dificultăți pe care acum trebuie să le înfrunte un singur om. De la liniștea apăsătoare a nopților, până la animalele sălbatice și vizitatorii nepoftiți.