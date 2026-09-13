Un pensionar și-a pierdut ciocanul pe un câmp, dar a găsit o comoară uriașă: 15.000 de monede romane

Un fermier și-a pierdut ciocanul pe câmp și a început să îl caute. Doar că scotocirea a dus la descoperirea a aproape 15.000 de monede romane, bijuterii din aur și obiecte din argint, o adevărată comoară arheologică.

Peter Whatling și-a pierdut un ciocan pe un câmp din Suffolk, în noiembrie 1992, un incident banal într-o fermă și care, în mod normal, nu ar fi ajuns niciodată consemnat în istorie. I-a cerut unui prieten să îl ajute să-l găsească. Eric Lawes, un grădinar pensionar, avea un detector de metale pe care îl primise cadou la pensionare, așa că cei doi au mers pe un câmp aflat la sud-vest de satul Hoxne și au pornit aparatul, scrie Science Blog.

Detectorul a dat semnal aproape imediat. Lawes a început să sape și a scos la suprafață linguri de argint și monede de aur, obiecte care, evident, nu făceau parte din inventarul obișnuit al unei ferme din estul Angliei.

Lawes s-a oprit din săpat

Ar fi putut să umple portbagajul mașinii cu obiectele găsite și să nu spună nimănui nimic. În schimb, după ce a scos doar câteva monede și linguri, Lawes s-a oprit, a lăsat restul comorii acolo unde se afla și a sunat la poliție și la societatea arheologică locală.

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Tocmai această decizie a permis păstrarea contextului arheologic al descoperirii.

În dimineața următoare, o echipă a Suffolk Archaeological Unit, coordonată de Judith Plouviez, a ajuns la fața locului. Obiectele au fost scoase împreună cu blocuri de pământ din jur și transportate la Londra, unde cercetarea minuțioasă a continuat în condiții de laborator.

Faptul că obiectele nu au fost pur și simplu scoase și aruncate într-o găleată a fost extrem de important. Poziția fiecărui artefact a fost înregistrată, ceea ce le-a permis ulterior arheologilor să stabilească modul în care fusese îngropată comoara.

Obiectele fuseseră depozitate într-un cufăr de stejar, în interiorul căruia se aflau cutii mai mici din lemn și mici lacăte din argint. Unele vase din argint fuseseră împachetate în paie de grâu și învelite în pânză de in.

În septembrie anul următor, după ce terenul fusese din nou arat, în același loc au mai fost găsite patru monede de aur și 81 de monede de argint. Acestea au fost incluse în numărul final al pieselor descoperite.

Ce conținea comoara

Bilanțul final a fost impresionant: 14.865 de monede din aur, argint și bronz, alături de aproximativ 200 de obiecte de masă din argint și bijuterii din aur.

British Museum, care păstrează întreaga colecție, o descrie drept cea mai bogată comoară descoperită vreodată din perioada Britaniei romane.

Unele dintre obiecte sunt spectaculoase. Printre ele se află un lanț din aur pentru corp, decorat cu ametiste și granate, 19 brățări și patru recipiente din argint pentru piper.

Unul dintre acestea are forma bustului unei femei îmbrăcate elegant. Mult timp s-a crezut că ar reprezenta o împărăteasă, însă ulterior specialiștii au ajuns la concluzia că este, cel mai probabil, reprezentarea unei femei bogate.

Cele mai recente monede din tezaur indică faptul că acesta a fost îngropat după anul 407, exact în perioada în care administrația romană din Marea Britanie se destrăma.

Piperul ajungea în lumea romană tocmai din India, iar recipientele special create pentru păstrarea acestuia sunt descoperiri rare. Faptul că proprietarii tezaurului aveau patru asemenea obiecte indică nivelul lor ridicat de bogăție.Nimeni nu știe cine a îngropat comoara sau de ce proprietarii nu s-au mai întors niciodată după ea.

Recompensa a fost împărțită

În septembrie 1993, în urma unei anchete oficiale desfășurate la Lowestoft, tezaurul a fost declarat „treasure trove”, conform regulilor juridice existente la acea vreme. Valoarea sa a fost stabilită la 1,75 milioane de lire sterline, iar suma i-a fost plătită lui Eric Lawes, în calitate de descoperitor.

Lawes nu avea obligația legală să împartă banii cu Peter Whatling, însă a decis să facă acest lucru. Până și ciocanul pierdut de Whatling a fost găsit și a ajuns la muzeu, împreună cu restul obiectelor.

La trei ani după această descoperire, legislația britanică a fost modificată. Treasure Act 1996 a eliminat vechea regulă juridică în Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord și a introdus o definiție mai clară a comorilor, precum și principiul împărțirii recompensei.

În prezent, persoanele care găsesc obiecte ce ar putea fi încadrate drept tezaur trebuie să le raporteze în termen de 14 zile. În paralel, Portable Antiquities Scheme a fost creat pentru a înregistra numărul mult mai mare de obiecte arheologice care nu intră în definiția legală a unei comori.

Marea Britanie continuă să scoată la lumină comori

Numărul descoperirilor raportate drept comori a ajuns la 1.540 în Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord în 2024, cel mai mare nivel de la începutul înregistrărilor. Norfolk a fost pe primul loc între comitate, cu 138 de descoperiri, în timp ce Suffolk, locul unde a fost găsit tezaurul de la Hoxne, a înregistrat 85.

În 2023, cel mai recent an pentru care exista o situație completă, 95% dintre descoperiri au fost făcute de persoane care foloseau detectoare de metale pe câmpuri. Cele mai multe cazuri implică însă o singură monedă, o broșă deteriorată sau un fragment de argint pe care un muzeu îl analizează și apoi decide să nu îl păstreze.

Mai mult de jumătate dintre descoperirile din 2023 au fost returnate persoanei care le-a găsit sau proprietarului terenului.

Foarte puține vor ajunge vreodată expuse într-un muzeu. Totuși, fiecare este înregistrată, împreună cu locul descoperirii, data și numele celui care a găsit-o.

Iar toate aceste informații au putut fi păstrate, în cazul tezaurului de la Hoxne, pentru că un grădinar pensionar a știut când să se oprească din săpat.