Gheorghe Hagi a stabilit lotul României pentru primele meciuri din Liga Naţiunilor
Selecţionerul Gheorghe Hagi a anunţat, vineri, lista jucătorilor convocaţi pentru cele patru meciuri din septembrie şi octombrie, din Liga Naţiunilor. Din 24 septembrie, Toată lumea la Antena! UEFA Nations League începe exclusiv în Universul Antena.
Gheorghe Hagi a anunțat lotul României pentru primele meciuri din Liga Națiunilor, selecționerul bazându-se pe un mix de jucători cu experiență și fotbaliști aflați într-o formă bună. „Tricolorii” se pregătesc pentru debutul în noua ediție a competiției, difuzată pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
Selecția vine într-un moment important pentru națională, iar Hagi va încerca să obțină rezultate bune încă din primele partide. România își propune un parcurs cât mai solid în Liga Națiunilor și să pornească la drum cu puncte importante.
PORTARI
Ionuţ RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varşovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);
FUNDAŞI
Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIŞ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUŞIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIŢAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUŢ (Dinamo, 5/0);
MIJLOCAŞI
Tudor BĂLUŢĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);
ATACANŢI
Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUŢAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUŞ (FCSB, 28/7).
Partidele sunt următoarele:
- Vineri, 25 septembrie: Suedia – România (Strawberry Arena)
- Luni, 28 septembrie: România – Bosnia şi Herţegovina (Arena Naţională) FĂRĂ SPECTATORI
- Vineri, 2 octombrie: Polonia – România (Stadion Narodowy)
- Luni, 5 octombrie: România – Suedia (Arena Naţională)
Din 24 septembrie, Toată lumea la Antena!