Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata

Un brutar din Graz, Austria, a dat lovitura peste ocean cu un produs de brutărie banal, care în ţara sa natală costă mai puţin de 10 euro. În cartierul SoHo din New York, Martin Auer vinde pâine la preţuri de lux: clienţii aşteaptă la coadă ca să dea peste 50 de euro pe o bucată, scrie Bild.

New York este cunoscut pentru visurile mari, numele mari şi preţurile mari. Acum, tocmai un brutar austriac atrage atenţia acolo: Martin Auer, din Graz, vinde pâine la tarif de lux. Pentru 60 de dolari (aproximativ 51 de euro), clienţii primesc în magazinul său o pâine bio de secară, de 1,5 kilograme, făcută din cereale austriece. Deşi New York este cunoscut pentru preţurile piperate, tariful pâinii de lux a stârnit controverse, scrie Bild.

Auer administrează magazinul de pe 285 Lafayette Street împreună cu fiul său, Tim, şi cu o echipă locală. Chiar în SoHo din New York, unde buticurile de lux şi brandurile de designer împing chiriile în sus, el mizează pe un produs mult mai simplu: pâinea.

"Nu am vrut pur şi simplu să deschidem încă o brutărie în New York", a declarat Auer pentru revista "Gault&Millau". În schimb, spune el, se concentrează pe ceea ce ştiu să facă excepţional de bine: pâine bio din secară, cu maia, 100%.

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Brutarul şi-a extins afacerea în afara Austriei

Auer face acum pentru prima dată pasul în afara ţării. "Rye bei Martin Auer" este cea de-a 43-a filială a omului de afaceri de succes, dar prima din afara Austriei.

Planul său este simplu: în esenţă, există un singur produs, vândut întreg, în jumătăţi sau sferturi ori sub formă de felie de pâine cu diverse ingrediente. Preţul ar trebui să reflecte şi procesul de producţie: pâinea de calitate, făcută cu maia, are nevoie de mult timp de maturare pentru a-şi dezvolta aroma intensă. Ingredientele: apă, făină, sare şi timp. Aluatul fermentează până la 24 de ore.

De altfel, în ţara sa natală, o pâine de-a lui costă mai puţin de 10 euro, iar chiar şi acest preţ li se pare deja exagerat unor clienţi. La New York, criticii spun că este obscen să transformi un aliment de bază într-un produs de design.