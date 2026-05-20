Kylie Minogue a vorbit pentru prima dată despre lupta cu cancerul, după ani în care a ținut totul secret
Cântăreaţa australiană Kylie Minogue a dezvăluit într-un documentar că a fost diagnosticată cu cancer pentru a doua oară la începutul anului 2021, însă a ales să ţină secretă această informaţie. "Din fericire, am trecut peste asta. Din nou", a afirmat ea, conform agenţiei de presă EFE.
Artista, în vârstă de 57 de ani, a dezvăluit această informaţie în documentarul "Kylie", lansat miercuri pe o cunoscută platformă de streaming, în care face o trecere în revistă a carierei sale profesionale şi a altor aspecte din viaţa personală.
Kylie Minogue nu a dorit să facă publică informaţia despre boală, când a fost diagnosticată pentru a doua oară, deoarece se simţea "devastată emoţional" şi nu voia să retrăiască expunerea mediatică de care a avut parte în timpul tratamentului ei pentru cancer de sân din 2005.
"Am putut să ţin asta pentru mine. Nu ca prima dată", a declarat ea în serialul care are trei episoade şi este regizat de Michael Harte.
"Din fericire, am trecut peste asta. Din nou. Şi totul este în regulă. Cine ştie ce-mi rezervă viitorul, dar muzica pop mă hrăneşte... pasiunea mea pentru muzică este mai intensă ca niciodată", a mai spus artista.
Diagnosticată la un control de rutină
Cântăreaţa a afirmat că a primit diagnosticul după un control de rutină şi a subliniat importanţa controalelor medicale şi a depistării precoce.
"Cineva, acolo, va profita de acest memento pentru a-şi face controale medicale", a afirmat ea în documentar.
"A fost un moment în care nu mai voiam să ies din casă. 'Padam Padam' mi-a deschis multe uşi, dar în sinea mea ştiam că acest cancer nu era doar un episod trecător din viaţa mea. Şi, de fapt, voiam doar să povestesc ce s-a întâmplat pentru a putea trece peste asta. Stăteam la interviuri şi de fiecare dată îmi spuneam 'Acum e momentul', dar am ţinut asta pentru mine", a adăugat vedeta făcând referire la single-ul de pe albumul "Tension", lansat în 2023, care i-a adus un premiu Grammy.
A scris o piesă despre lupta ei cu boala
Piesa "Story" de pe acelaşi album face referire la acea perioadă din viaţa ei, după cum a dezvăluit ea.
Kylie Minogue a fost diagnosticată cu cancer de sân în mai 2005, la vârsta de 36 de ani, şi a fost nevoită să-şi anuleze turneul de mare succes "Showgirl", precum şi concertul de la Glastonbury.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰Înapoi la Homepage