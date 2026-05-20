Kylie Minogue a vorbit pentru prima dată despre lupta cu cancerul, după ani în care a ținut totul secret

Cântăreaţa australiană Kylie Minogue a dezvăluit într-un documentar că a fost diagnosticată cu cancer pentru a doua oară la începutul anului 2021, însă a ales să ţină secretă această informaţie. "Din fericire, am trecut peste asta. Din nou", a afirmat ea, conform agenţiei de presă EFE.

de Redactia Observator

la 20.05.2026 , 18:18
Kylie Minogue a vorbit pentru prima dată despre lupta cu cancerul, după ani în care a ținut totul secret Kylie Minogue a vorbit pentru prima dată despre lupta cu cancerul, după ani în care a ținut totul secret - ProfiMediaImages
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Artista, în vârstă de 57 de ani, a dezvăluit această informaţie în documentarul "Kylie", lansat miercuri pe o cunoscută platformă de streaming, în care face o trecere în revistă a carierei sale profesionale şi a altor aspecte din viaţa personală.

Kylie Minogue nu a dorit să facă publică informaţia despre boală, când a fost diagnosticată pentru a doua oară, deoarece se simţea "devastată emoţional" şi nu voia să retrăiască expunerea mediatică de care a avut parte în timpul tratamentului ei pentru cancer de sân din 2005.

"Am putut să ţin asta pentru mine. Nu ca prima dată", a declarat ea în serialul care are trei episoade şi este regizat de Michael Harte.

Articolul continuă după reclamă

"Din fericire, am trecut peste asta. Din nou. Şi totul este în regulă. Cine ştie ce-mi rezervă viitorul, dar muzica pop mă hrăneşte... pasiunea mea pentru muzică este mai intensă ca niciodată", a mai spus artista.

Diagnosticată la un control de rutină

Cântăreaţa a afirmat că a primit diagnosticul după un control de rutină şi a subliniat importanţa controalelor medicale şi a depistării precoce. 

"Cineva, acolo, va profita de acest memento pentru a-şi face controale medicale", a afirmat ea în documentar.

"A fost un moment în care nu mai voiam să ies din casă. 'Padam Padam' mi-a deschis multe uşi, dar în sinea mea ştiam că acest cancer nu era doar un episod trecător din viaţa mea. Şi, de fapt, voiam doar să povestesc ce s-a întâmplat pentru a putea trece peste asta. Stăteam la interviuri şi de fiecare dată îmi spuneam 'Acum e momentul', dar am ţinut asta pentru mine", a adăugat vedeta făcând referire la single-ul de pe albumul "Tension", lansat în 2023, care i-a adus un premiu Grammy.

A scris o piesă despre lupta ei cu boala

Piesa "Story" de pe acelaşi album face referire la acea perioadă din viaţa ei, după cum a dezvăluit ea.

Kylie Minogue a fost diagnosticată cu cancer de sân în mai 2005, la vârsta de 36 de ani, şi a fost nevoită să-şi anuleze turneul de mare succes "Showgirl", precum şi concertul de la Glastonbury.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

kylie minogue cancer boala documentar film
Înapoi la Homepage
Marius Baciu n-a avut succes în afaceri. Firma cu care noul antrenor al FCSB-ului a dat faliment
Marius Baciu n-a avut succes în afaceri. Firma cu care noul antrenor al FCSB-ului a dat faliment
Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 
Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el”
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el”
Un bărbat din Bacău a adunat gunoi 40 de ani. Acum, primăria îi face curat cu ordin judecătoresc: a scos deja 20 de TIR-uri de deșeuri
Un bărbat din Bacău a adunat gunoi 40 de ani. Acum, primăria îi face curat cu ordin judecătoresc: a scos deja 20 de TIR-uri de deșeuri
A fost găsită moartă femeia dată dispărută după o operație estetică. Unde a fost abandonat trupul ei
A fost găsită moartă femeia dată dispărută după o operație estetică. Unde a fost abandonat trupul ei
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi întâmpinat probleme din cauza sistemului e-Factura?
Observator » Ştiri Mondene » Kylie Minogue a vorbit pentru prima dată despre lupta cu cancerul, după ani în care a ținut totul secret
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.