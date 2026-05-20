Traian Băsescu: "Dacă Nicuşor Dan va da mandat PSD-ului, PSD-ul face majoritatea"

Fostul președinte Traian Băsescu susține că PSD va reuși să-și construiască o majoritate parlamentară, în ciuda faptului că, deocamdată, calculele nu indică cele 233 de voturi necesare.

de Redactia Observator

la 20.05.2026 , 18:02
Traian Băsescu estimează că PSD va face majoritatea necesară pentru a guverna, dacă primeşte mandat de la preşedintele Nicuşor Dan
Intervievat la Digi24, Băsescu a nominalizat doi responsabili pentru declanșarea crizei politice.

Întrebat dacă vede posibil scenariul în care prima variantă de guvern pică în parlament și se ajunge la o a doua desemnare, Băsescu a răspuns fără ezitare că PSD va face majoritatea, dacă primește mandatul.

"Ca om cu oarecare experiență în politica românească, convingerea mea este că dacă domnul președinte va da mandat PSD-ului, PSD-ul face majoritatea", a declarat fostul șef al statului.

Jurnalista i-a semnalat că, deocamdată, la calcule nu ies 233 de voturi. Băsescu a insistat: "Doamnă, nu vă supărați, PSD-ului o să-i iasă".

El a explicat că PSD este cel mai experimentat partid în construirea de majorități parlamentare. Fostul președinte a subliniat că social-democrații știu să-și creeze coaliții mai mult sau mai puțin transparente. Numele grupărilor componente pot varia, dar rezultatul rămâne același.

Referitor la întrebarea despre responsabilitatea pentru războiul politic dintre PSD și PNL, Băsescu a identificat două părți vinovate.

"Primul responsabil a fost Grindeanu, care și-a dus voturile și influența în parlament la căderea guvernului într-un moment dificil", a spus fostul președinte.

Al doilea responsabil, în opinia sa, este PNL. Băsescu a apreciat că liberalii au blocat o soluție de dragul unui singur om.

Redactia Observator
