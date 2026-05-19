Un escroc cu opt clase şi pasiuni pentru identităţi duble a fost arestat a doua oară în doi ani. După ce a fost eliberat şi anchetat sub control judiciar pentru că se dădea drept poliţist, cu o uniformă cumpărată de pe internet, a trecut la rang superior. Se prezenta ca procuror sau ofiţer SRI, măşti sub care a înşelat mai multe tinere naive cu peste 100 de mii de euro.

Patru luni cât a stat arestat pentru că s-a dat poliţist, Costin Oprea s-a gândit la alte escrocherii. Cu o uniformă veche de armată cumpărată tot de pe internet a început să acosteze tinere pe care le impresiona cu titulatura de ofiţer SRI sau de procuror anti-mafia.

Ca să pară și mai credibil, individul a venit aici la Institutul Național al Magistraturii cu una dintre iubitele lui, o fată de doar 19 ani, căreia i-a spus că va susține examenul pentru a deveni procuror anti-mafia. Tânara l-a așteptat două ore la o cafenea, timp în care el paria bani la o sală de jocuri de noroc din apropiere.

De la mama tinerei a obţinut 6.500 de euro pe motiv că are nevoie pentru taxe de examen. Sume mai mari sau mai mici a luat de la zeci de victime sub diferite pretexte.

"Ar fi creat și întreținut relații de încredere cu persoanele vătămate, invocând anumite probleme medicale grave sau situații financiare urgente pentru a-i remite acestuia diferite sume de bani sau bijuterii", a declarat Mocanu Cătălina, purtător de cuvânt IPJ Prahova.

O altă victimă s-a împrumutat şi i-a oferit 190.000 de lei pentru a-l ajuta, după ce individul s-a plâns că are cancer şi trebuie să facă operaţii costitoare în străinătate. În referatul în care au cerut arestarea lui, procurorii nu s-au putut abţine să nu îl ironizeze.

"Având în vedere modul de operare, multitudinea persoanelor vătămate înşelate, lipsa oricărui tip de remuşcare, dezvoltarea unui plan diabolic, apreciem că inculpatul Oprea Costin poate obţine un loc onorat pe un podium al celor mai iscuşiţi şi inventivi autori ai infracţiunii de înşelăciune", se arată în referatul de arestare.

Individul a ajuns acum din nou în arest şi este puţin probabil să mai impresioneze vreun judecător care să îl elibereze. Prima oară a ajuns după gratii acum doi ani, când ideea unei duble identităţi i-a venit după ce a cunoscut un agent de Poliţie.

Oprea împărțea aceeași patimă pentru jocurile de noroc cu un polițist adevărat. S-au cunoscut și s-au împrietenit la o casă de pariuri din Ploiești, acolo unde a învățat toate dedesubturile din sistem. Coincidență sau nu, cei doi au același nume.

Cu o uniformă cumpărată de pe internet şi legitimaţia amicului poliţist, escrocul s-a prefăcut aproape doi ani că este agent de Operaţiuni Speciale. Timp în care mergea la percheziţii cu anchetatorii şi lăsa fără bani tinerele impresionate de falsa lui carieră. Una dintre victime a plătit scump naivitatea.

"I-a solicitat sume de bani pentru a plăti avansul unui apartament, valoarea prejudiciului estimat fiind de 60.000 euro", scrie în rechizitoriul procurorilor.

Procesul bărbatului a început cu acuzaţii grave, înşelăciune şi uzurpare de calităţi oficiale, care îi pot aduce cel puţin 13 ani de închisoare

