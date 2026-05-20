Directorul STB anunţă achiziţionarea a 46 de tramvaie şi 100 troleibuze noi

Societatea de Transport Bucureşti (STB SA) va achiziţiona 46 de de tramvaie noi şi 100 de troleibuze articulate, lungi, pentru mai mulţi călători, iar 170 de milioane de euro vor fi alocaţi pentru reabilitarea infrastructurii pentru tramvaie, a declarat, miercuri, Andrei Dinculescu Bighea, director general STB.

"Avem nevoie de vehicule noi. În momentul de faţă există bani alocaţi. Se vor lua 46 de de tramvaie noi, 100 de troleibuze articulate, din acelea lungi, care vor permite mai mulţi călători, iar 170 de milioane de euro vor fi alocaţi pentru reabilitarea infrastructurii de tramvaie", a spus Andrei Dinculescu Bighea, conform Agerpres.

El a precizat că STB are, în prezent, 1.700 de vehicule în parcul propriu, dintre care 1.276 circulă zilnic.

Potrivit directorului general, aproape un milion de validări zilnice sunt în mijloacele de transport din Capitală.

"Mediul digital a crescut foarte mult în ultimii ani, în special la plăţile online. Flota a fost 'upgradată' foarte mult. Sunt 100 de tramvaie noi Astra, româneşti, 100 de troleibuze, 100 de autobuze electrice şi 130 de autobuze hibrid. Acestea se află în circulaţie în momentul de faţă, însă nu este suficient", a mai arătat directorul STB.

Acesta consideră utilă o aplicaţie de transport urban pentru turişti care să cuprindă şi anumite intrări în instituţiile culturale.

"Pe viitor doresc să dezvoltăm o aplicaţie proprie a STB prin care să se poată achiziţiona bilete la muzee sau la alte instituţii culturale, în care turiştii deja să poată să aibă acces din aplicaţie", a adăugat directorul.

