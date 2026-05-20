Reacţia şefului NATO, întrebat de ce România nu doboară dronele care îi ajung pe teritoriu

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, la Bruxelles, că nu poate oferi detalii despre intervenţia unui F-16 românesc în Estonia şi a evitat să răspundă de ce România nu doboară şi dronele care îi ajung pe teritoriu. "Nu pot să vă spun asta. Este confidențial", a spus el lăudând apoi misiunea din Estonia.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, la Bruxelles, că NATO trebuie să fie pregătită pentru noile realităţi ale războiului modern, în special pentru ameninţarea reprezentată de drone. Declaraţiile au fost făcute în conferinţa de presă de dinaintea reuniunii miniştrilor de externe ai Alianţei, care va avea loc joi şi vineri la Helsingborg, Suedia.

Rutte a făcut referire la intervenţia de marţi a unui avion de vânătoare F-16 românesc, aflat în misiunea NATO de poliţie aeriană în regiunea baltică, unde a doborât o dronă care pătrunsese în spaţiul aerian al Estoniei. Oficialul a ţinut să precizeze că drona era ucraineană, dar că Rusia poartă responsabilitatea morală pentru incidente care nu ar fi avut loc dacă nu invada Ucraina.

Rugat ulterior să ofere detalii despre incidentul din Estonia şi întrebat de ce România nu doboară dronele care îi ajung pe teritoriu, Rutte a răspuns: "Nu, nu pot, pentru că acest lucru este, desigur, confidențial. Dar permiteți-mi să spun doar atât: sunteți din România. Avioane F-16 românești au fost cele care, practic, au reușit să doboare o dronă deasupra spațiului aerian eston, ca parte a acestei misiuni de poliție aeriană baltică din Lituania. Așa că eu cred că puteți fi mândru de asta. Și știu că în România însăși, când am fost în vizită săptămâna trecută la București, unde am avut o întâlnire cu cei doi președinți ai României și Poloniei, iar a doua zi a fost întâlnirea formatului B9 cu țările nordice, în mod evident, acest subiect se află pe agendă".

Potrivit acestuia, astfel de situaţii reprezintă exact tipul de scenarii pentru care Alianţa se pregăteşte în prezent. "Acesta este exact genul de situaţie pentru care ne antrenăm şi ne pregătim", a transmis secretarul general, subliniind că NATO îşi adaptează constant capabilităţile pentru a răspunde ameninţărilor emergente.

El a adăugat că lecţiile învăţate din războiul din Ucraina, unde utilizarea dronelor a devenit un element central al conflictului, sunt integrate în modul în care Alianţa îşi dezvoltă sistemele de apărare. "În ceea ce priveşte întrebarea mai largă despre cum putem contracara cel mai bine dronele, acest lucru depinde, desigur, de situaţie - de contextul în care ai nevoie de avioane de luptă sau de alte sisteme. Dar, în general, aşa cum ştiţi, partea de est a flancului nu înseamnă doar reunirea tuturor capabilităţilor noastre. Trebuie să învăţăm toate lecţiile din Ucraina, din războiul cu drone. Ucraina luptă cu succes împotriva Rusiei şi trebuie să integrăm aceste lecţii în sistemele, modelele şi abordarea NATO. Pentru că, în cele din urmă, trebuie să fim conştienţi de un fapt: modul de a duce războiul s-a schimbat, iar Ucraina ne arată asta", a declarat Rutte.

Rutte a reiterat că prioritatea organizaţiei este consolidarea apărării aeriene şi a capacităţilor anti-dronă pe flancul estic, precum şi îmbunătăţirea coordonării între statele membre pentru a răspunde rapid unor astfel de situaţii.

