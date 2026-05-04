Eleganță şi extravaganţă la New York. Ediţia Met Gala de anul acesta aduce împreună moda şi arta. Beyonce revine după un deceniu în calitate de co-preşedinte, alături de nume celebre din sport, film şi modă. Până la ţinutele... de muzeu, vedetele "s-au încălzit" cu o petrecere privată găzduită de miliardarul Jeff Bezos.

New York va fi în această seară nu doar capitala lumii, ci locul în care arta prinde viaţă. Peste 500 de invitaţi sunt aşteptaţi la Met Gala, cel mai important eveniment al anului, unde prețul unui bilet de intrare porneşte de la 30.000 de dolari.

Tema din acest an, "Fashion is Art", va transforma legendarul Muzeu Metropolitan din oraşul care nu doarme niciodată într-o galerie vie, unde vedetele se vor întrece în cele mai extravagante apariţii pe covorul roşu.

"E foarte abstractă și... nu știu dacă voi fi foarte abstractă, nu știu. Va trebui să așteptați să vedeți. Nu-mi place să par prea plictisitoare", a declarat Heidi Klum.

După un deceniu de absenţă, Beyonce revine pe treptele care au consacrat-o drept un simbol absolut al stilului. Artista nu se întoarce doar în calitate de invitat, ci ocupă fotoliul de co-președinte al evenimentului, alături de Nicole Kidman, Venus Williams şi Anna Wintour.

Ca în fiecare an, marea seară a fost "pregătită" de petreceri private... iar cea mai spectaculoasă de anul acestă a fost cea găzduită de miliardarul Jeff Bezos şi soţia sa, Lauren Sanchez.

Printre invitați lor s-au remarcat Nicole Kidman, într-un smoking clasic cu revere din satin, şi Kendall Jenner, care a optat pentru o rochie vintage Thierry Mugler.

Nu toate alegerile vestimentare au fost însă apreciate. Serena Williams a fost criticată de designerii de modă pentru că rochia aleasă nu era potrivită fizicului ei sportiv.

