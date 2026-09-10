Kelemen Hunor neagă zvonurile că UDMR l-a refuzat pe Luca Niculescu pentru funcţia de premier

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a negat joi că l-ar fi refuzat pe Luca Niculescu pentru funcţia de premier, precum şi că s-ar fi certat cu liderii PSD şi PNL, Sorin Grindeanu şi Ilie Bolojan, aşa cum s-a vehiculat în spaţiul public.

"Am văzut ştiri date pe surse despre faptul că eu l-aş fi refuzat pe Luca Niculescu pentru funcţia de premier, ceea ce este complet fals. Tot acolo scrie că eu i-aş fi cerut domnului preşedinte Dan să desemneze doar pe cineva cu carnet de partid. Vă spun simplu şi clar: nu este adevărat. Este dezinformare. Este manipulare. Mai repet odată: este MINCIUNĂ! Este DEZINFORMARE! Ar fi bine să se oprească din manipulare toţi cei care vor să lase impresia că din cauza noastră nu se poate forma un guvern cu drepturi depline", a precizat Kelemen Hunor, într-o postare pe Facebook.

El a menţionat că se poate forma o majoritate şi fără UDMR şi a subliniat că nu va vota un guvern cu "traseişti".

"Se poate forma o majoritate şi fără noi, şi cu noi. Asta este adevărat. Cu noi însă nu se poate forma o majoritate pentru învestirea unui guvern cu SOS, cu eventuali fugari din AUR, cu celelalte fracţiuni care s-au format din traseişti. Asta, într-adevăr, nu se poate. Unii încearcă, în continuare, să vehiculeze ideea că au intervenit ba cei de la Bruxelles, ba cancelarul german, ba premierul Ungariei. Liniştiţi-vă, oameni buni, nimeni nu a intervenit. Nu acceptăm nici intervenţii, dar nici manipulare ordinară.

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România are nevoie de un guvern cu drepturi depline, are nevoie de decizii clare, are nevoie de rectificare, are nevoie de un proiect de buget. Şi da, are nevoie de oameni politici responsabili într-o perioadă extrem de instabilă în jurul nostru. Nu noi am aruncat majoritatea în aer, nu noi stăm fixaţi pe poziţii absolut ridicole faţă de actualii şi foştii parteneri de guvernare şi nici nu putem salva majoritatea fără PNL şi PSD. Şi încă ceva: nu m-am certat nici cu Sorin Grindeanu, nici cu Ilie Bolojan. Cu amândoi am un dialog civilizat în mod permanent. Încerc să-mi păstrez acest obicei şi în continuare", a transmis preşedintele UDMR.