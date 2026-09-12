Mai avem puţin de așteptat până la Halloween, dar asta nu înseamnă că nu ne putem pregăti din timp pentru cea mai înfricoșătoare zi a anului. Iar România are o destinație care se potrivește perfect cu atmosfera de Halloween. Castelul Bran se află acum pe locul 12 într-un clasament internațional al celor mai misterioase destinații de vizitat în această toamnă. Topul a fost realizat de o platformă dedicată creatorilor de conținut. Deși pregătirile pentru petrecerea de Halloween abia au început, turiștii din Europa şi Statele Unite vin la Bran pe tot parcursul anului, atrași de legenda Contelui Dracula și de povestea care a făcut castelui celebru.

Castelul Bran este unul dintre obiectivele pe care creatorii de conţinut din întreaga lume o pun pe lista de recomandări pentru urmăritorii lor. Platforma care a realizat topul oferă acces la peste 100 de milioane de vizitatori lunar.

Anul trecut, jumătate dintre vizitatorii Castelului Bran au fost turiști români. Anul acesta, până la început de toamnă, 60 la sută dintre cei care vizitează acest obiectiv turistic sunt din afara ţării.

Legenda Castelului Bran este legată de contele vampir Dracula, deși în realitate scriitorul Bram Stoker nu a vizitat niciodată România și a împrumutat doar imaginea castelului pentru romanul său. Anul trecut, la Bran au ajuns aproximativ un milion de turiști.

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"Am avut, cred, un procent mai mare de turiști din America față de anul trecut, dar în principal avem turiști din Europa. Trebuie să ajungem în top, pe locul 1, că eu zic că în Transilvania, la Castelul Bran, poate fi cel mai înfricoșător", a declarat Brian King, directorul Castelului Bran.

Castelul Bran a fost construit în 1377 de sașii din Brașov cu un scop pur militar și economic: o forțăreață de granită pentru a păzi trecătoarea montană de invaziile otomane. "Acesta este unul dintre multele castele pe care le-am vizitat timp de mulţi ani. Cu siguranță este printre preferatele mele – de departe unul dintre cele mai frumoase".

Tariful standard de vizitare este de 120 de lei, pentru adulți, 90 de lei, pentru seniori și între 50 și 80 de lei, pentru copii și studenți.