E atât de scurtă vara şi e plin de flori - sunt versurile unei piese celebre. Albinele sunt esențiale pentru polenizare, dar, pentru două procente din populaţie, ele pot fi o ameninţare vitală. O simplă înţepătură poate deveni o urgenţă medicală pentru cei alergici la venin. Şocul anafilactic se poate instala în doar câteva minute. Iată cum îl putem evita.

Florile înflorite, temperaturile ridicate și spațiile verzi pline de oameni înseamnă și mai multe posibile accidente usturătoare în parcuri, grădini sau terase.

"Trei sferturi din plantele cultivate depind într-o oarecare măsură de polenizator, printre care albinele sunt cele mai importante", a declarat Demetra Rakosy, biolog.

"De obicei, reacțiile locale nu sunt periculoase. Periculoase sunt reacțiile sistemice și există anafilaxia indusă de veninul albinelor și al viespilor", a declarat Poliana Leru, medic specialist alergologie.

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Șocul anafilactic este cea mai gravă reacție alergică

Se întâmplă atunci când sistemul imunitar reacționează exagerat la venin. Şi nu e timp de pierdut, organismul victimei poate intra în colaps în doar 10-15 minute. Simptomele care trebuie să vă facă să sunaţi la numărul de urgenţă includ pierderea stării de conştienţă, ameţeala, dificultăţile de respiraţie, umflarea gâtului şi a limbii.

"Dacă sunt manifestări sistemice, atunci cel mai bine este să solicite un consult de urgență, fie la o cameră, deci o prezentare la o cameră de gardă", a explicat Poliana Leru, medic specialist alergologie.

Există însă și soluţii provizorii

În mână este un stilou cu adrenalină auto-injectabilă, cunoscut și sub numele de EpiPen. Este tratamentul de primă urgență pentru persoanele care au risc de șoc anafilactic. Se administrează imediat după apariția simptomelor severe, direct prin haine, în partea laterală a coapsei. Medicamentul se eliberează doar pe bază de rețetă, după un consult la medicul alergolog.

"Adrenalina ajută să se decontracteze căile respiratorii, să poată respira, este și vasoconstrictor, ajută la scăderea edemului, dar nu este soluția finală, pacientul va trebui până în final totuși să sună la 112 pentru monitorizare", a declarat Beatrice Speteanu, farmacist şef.

Doi oameni dintr-o sută sunt alergici la veninul albinelor sau al viespilor. Iar specialiştii avertizează că un antecedent de alergie creşte semnificativ riscul unui nou episod, de cele mai multe ori chiar mai sever decât primul.