O cafea băută din mers, ceva de mâncare luat pe fugă și doar câteva minute pentru prima masă a zilei. Pentru mulți dintre noi, aceasta este realitatea unei dimineți aglomerate. Fie că trebuie să ajungem la serviciu, la școală sau avem pur și simplu o listă lungă de lucruri de făcut, micul dejun ajunge adesea să fie consumat pe fugă. Un obicei aparent banal, dar care, repetat zi de zi, ne poate schimba rutina alimentară şi chiar ne poate afecta sănătatea, spun specialiştii.

Dimineţile alerte încep, de cele mai multe ori, cum nu recomandă niciun nutriţionist.

"Mic dejun am luat doar copil fiind. Sar şi peste brioşă, rămân doar la cafea şi ţigare. Până undeva în jurul orei 1 mă descurc cu cafeaua şi tigarea. E suficient". "Cafeaua şi biscuiţi digestivi de ăia", spun oamenii.

La fel se întâmplă şi-n localuri.

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"Dimineţile sunt foarte animate. Avem clienţi care deja s-au obişnuit cu noi şi vin să-şi bea cafeaua împreună. Unii dintre ei mai optează şi pentru o gustărică, pe care să o pună alături de cafea. Alţii care se grăbesc îşi iau cafeaua la pachet", a declarat Andreea Corobea, barista.

Specialiştii atrag atenția că un astfel de comportament ne poate îmbolnăvi. Micul dejun nu trebuie sărit, nici în cele mai aglomerate dimineţi.

Doar 60% dintre români iau micul dejun

"Micul dejun este cea mai importantă masă a zilei, pentru a veni cu aportul necesar caloric necesar organismului pentru a funcţiona sănătos. Numai că, din lipsă de timp, de comoditate, apelăm la variantele gen patiserie, care din păcate nu sunt sănătoase. Majoritatea persoanele vin doar cu o cafea, care din păcate nu ajută, din contră, irită stomacul", a declarat Anca Bodislav, nutriţionist.

Diminețile sunt pe fugă, iar de multe ori, nu avem timp nici măcar să stăm la masă. Totuși, chiar și atunci când mâncăm în grabă, specialiștii spun ca este important să alegem ceva sănătos pentru a ne începe ziua cu energie.

Se recomandă să se consume în principal proteine, fibre, fruncte şi legume, iar carbohidraţi şi grăsimi, doar în cantităţi moderate. Mai mult de atât, trebuie evitate produsele de patiserie, cele zaharoase şi carbohidraţii rafinaţi. În plus, micul dejun trebuie savurat în tihnă.

"Un ouşor fiert, când nu am ou, că nu e tot timpul în casă, un iaurt cu cereale. Cât mai uşor, fără carne, fără mezeluri", spune un român.

Potrivit unui studiu recent, aproximativ 60% dintre români iau micul dejun.