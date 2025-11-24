Douăzeci de mii de români ar putea rămâne fără locuri de muncă după reforma în companiile de stat. Executivul va începe restructurările cu 10 firme din transporturi şi energie. Şi asta după ce companiile de stat au reușit să acumuleze datorii istorice de 14 miliarde de lei în ciuda faptului că multe dintre ele primesc subvenții uriaşe în fiecare an.

"Reforma nu este un exercițiu tehnic, ci e un proces real, etapizat, pe care îl pornim acum. Ne-am propus să începem cu 10 companii, e ca un proiect pilot", a declarat Oana Gheorghiu, vicepremier pentru reformă.

Zece companii care urmează să fie selectate în această săptămână. Sarcina revine ministerului Energiei şi Transporturilor.

20.000 de români, pe cale de a fi concediaţi

Statul român deţine peste 1500 de companii. Dintre aceste 230 sunt companii centrale, iar restul - aproape 1300 - aparţin de Administraţia locală. Datele Guvernului arată că 83 de societăţi sunt adevărate găuri negre, au pierderi istorice care se ridică la aproape 14 miliarde de lei. Dar, în ciuda acestor pierderi uriaşe, companiile de stat au primit subvenţii de peste 8 miliarde de lei. O analiză realizată de Ministerul Finanţelor arată că 27 companii centrale riscă să fie dizolvate. Vorbim despre societăţi cu peste 20 mii de angajaţi şi care au pierderi de aproape 7 miliarde de lei. Anul trecut, de pildă, CFR Călători a avut pierderi de 1,6 miliarde de lei. Dar compania a primit peste 1 milion de lei subvenţie de la stat. La nivel local, peste 340 companii riscă să fie închise. Acestea au pierderi totale de aproape 2 miliarde de lei.

Ce se va întâmpla cu datoriile CFR Marfă?

"Se desemnează prin procedură legală un lichidator care are sarcina să valorifice activele companiei. Atât Metrorex, cât şi CFR Călători, la aprobarea bugetelor, au prezentat planuri de restructurare a activităţii pentru anul viitor. Fac parte din acel segment de companii care trebuie să-şi ajusteze activitatea", a declarat Ionuţ Săvoiu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

"Această reformă nu își propune, nu are ca obiectiv concedieri. Evident că va fi nevoie de ajustări, evident că vor fi companii unde probabil că numărul de locuri de muncă se va reduce", a declarat Oana Gheorghiu, vicepremier pentru reformă.

Ilie Bolojan şi-a asumat de la început de mandat reforma în companiile de stat, doar că demiterea vicepremierului Dragoş Anastasiu a întârziat planul.

"Cele care nu pot fi salvate trebuie închise. Avem companii într-o situaţie dificilă, dacă nu vom interveni vor rămâne o gaură neagră", a declarat Ilie Bolojan.

Vicepremierul Oana Gheorghiu anunţa că în viitor va exista un registru unic al companiilor de stat.

