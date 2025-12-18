Gustul de acasă pleacă la pachet peste hotare, dar în acest an tot mai mulţi oameni spun că nu şi mai permit să-i răsfeţe pe cei dragi cu toate bunătăţile. Coletele sunt mai uşoare acum din cauza preţurilor mari. Oamenii trimit rudelor câte puţin din fiecare: de la cârnaţi şi carne până la sarmale şi cozonaci.

Felicia muncește de dimineața până seara să pregătească pachetul cu bunătăţi, care va ajunge la familia ei stabilită de 14 ani în Anglia.

Anul acesta, însă, coletul este mai mic decât în alți ani.

Şi Adina pregăteşte de zor coletele pentru apropiaţi. Diferenţele de la un an la altul sunt considerabile.

Pentru a putea face faţă cheltuielilor, cei mai mulţi producători au crescut preţurile de la 80 de lei/kg de preparate, anul trecut, la aproximativ 100 de lei anul acesta. Cine şi-a păstrat bugetul de la un an la altul de 300 de lei pentru aceste preparate va cumpăra mai puţin. Dacă anul trecut pleca de aici cu un pachet cu aproximativ 4kg de produse, acum va cumpăra doar 3 kg.

Din cauza scumpirilor, unii au renunţat să mai trimită pachet.

Aproape şase milioane de români trăiesc în străinătate, cei mai mulţi în Italia, Spania, Regatul Unit şi Germania.

