Patru români şi un albanez au fost condamnaţi la ani grei de închisoare în Marea Britanie pentru că au agresat sexual şase fete, cu vârste între 13 şi 15 ani. Bărbaţii au primit între 1 an şi jumătate şi 14 ani după gratii. Indivizii şi-au ademenit victimele cu alcool şi cocaină. Judecătorul a descris declaraţia uneia dintre victime pur şi simplu tulburătoare.

Bărbații vizau fete vulnerabile în Saltwell Park, Gateshead, oferindu-le alcool și cocaină, potrivit The Guardian.

După un proces care a durat opt săptămâni la Curtea Coroanei din Newcastle, aceștia au fost găsiți vinovați pentru 30 de capete de acuzare comise între 2014 și 2019, care au inclus viol, agresiune sexuală și șantaj.

Comisarul-șef detectiv Graeme Barr, din cadrul poliției Northumbria, a adus un omagiu victimelor, care aveau atunci între 13 și 16 ani, pentru "curajul, calmul și demnitatea" de care au dat dovadă pe parcursul unei investigații "extrem de lungi" și complexe.

"Impactul a ceea ce li s-a întâmplat nu poate fi măsurat. Au îndurat cele mai îngrozitoare abuzuri. Fiecare copil are dreptul să crească în siguranță, ferit de vătămări, însă pentru aceste fete copilăria le-a fost smulsă în cele mai crude moduri", a declarat Graeme Barr.

Un judecător a condamnat vineri patru bărbați români și un bărbat albanez la pedepse cu închisoarea cuprinse între 18 luni și 14 ani.

Cei condamnați sunt:

Bogdan Gugiuman, 44 de ani, din Gateshead, găsit vinovat de trei capete de acuzare pentru viol și furnizarea unui drog de clasă A. A fost condamnat la 14 ani de închisoare.

Codrin Dura, 27 de ani, din Gateshead, găsit vinovat de patru capete de acuzare pentru viol, patru pentru activitate sexuală cu un minor, șantaj, tentativă de viol, agresiune sexuală gravă, furnizarea unui drog de clasă A și organizarea sau facilitarea comiterii unei infracțiuni sexuale asupra unui copil. A fost condamnat la 13 ani de închisoare.

Klaudio Aleksiu, 28 de ani, din Windsor, găsit vinovat de viol. A fost condamnat la șase ani de închisoare.

Leonard Paun, 23 de ani, din Gateshead, găsit vinovat de cinci capete de acuzare pentru viol, două pentru organizarea sau facilitarea comiterii unei infracțiuni sexuale asupra unui copil, activitate sexuală cu un minor, agresiune sexuală, furnizarea unui drog de clasă A și distribuirea de fotografii cu un copil. A fost condamnat la cinci ani și o lună de închisoare.

Stefan Ciuraru, 22 de ani, din Gateshead, găsit vinovat de patru capete de acuzare pentru agresiune sexuală, activitate sexuală cu un minor și determinarea sau incitarea unui copil să se angajeze în activități sexuale. A fost condamnat la 18 luni de închisoare, având în vedere vârsta sa la momentul comiterii faptelor.

Comisarul-șef detectiv Graeme Barr a precizat că poliția a început investigațiile după ce a primit plângeri în aprilie și mai 2019 de la două fete care nu se cunoșteau între ele.

El a spus că, în iulie același an, a fost declanșată o anchetă complexă privind abuzurile, după ce a devenit clar că exista "un grup de bărbați care se cunoșteau între ei" și care comiteau infracțiuni împotriva mai multor victime.

A fost depus un efort considerabil pentru a câștiga încrederea victimelor, a mai spus Barr. "Abuzurile au variat de la agresiuni sexuale, precum atingerile, până la cele mai grave infracțiuni de viol, inclusiv violuri comise de mai multe persoane asupra aceleiași victime".

