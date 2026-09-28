Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat. CAB face verificări în cazul unui dosar "confidenţial"

Curtea de Apel București a amânat, luni, până pe 12 octombrie judecarea dosarului în care fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu este acuzat, alături de gruparea mercenarului Horațiu Potra, de acțiuni îndreptate împotriva ordinii constituționale.

Avocații cer lămuriri despre un dosar "confidențial", desprins din dosarul Georgescu - Potra

La acest termen de judecată, fosta deputată PSD Laura Vicol, care îl apără în calitate de avocată pe unul dintre inculpați, a cerut lămuriri despre existența unui dosar "confidențial", desprins din dosarul Georgescu - Potra, și care s-ar afla în prezent la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Curtea de Apel București a amânat procesul în care este acuzat Călin Georgescu pentru 12 octombrie

Poziția ei a fost fost susținută de Dan Lupașcu, avocat și fost membru al CSM, care a solicitat trimiterea unei adrese la Înalta Curte, pentru a afla dacă acel dosar confidențial conține documente clasificate sau acte medicale.

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Judecătorul a fost de acord cu trimiterea unei adrese la ICCJ pentru efectuarea de verificări și a amânat procesul pentru data de 12 octombrie.

La ieșirea din sala de judecată, Călin Georgescu le-a mulțumit oamenilor care l-au susținut în perioada când a fost reținut, acelei părți din presă care a relatat "obiectiv" despre el și lui George Simion "pentru integritate".

Georgescu i-a mulţumit lui George Simion "pentru integritate" şi celor l-au susţinut cât a fost reţinut

"În primul rând, aș dori să mulțumesc, în numele meu și al familei mele, familiei mari - poporul român care a fost și este lângă noi, care ne-a sprijinit și ne-a învrednicit pe toți Dumnezeu, cu faptul de trăi puterea rugăciunii în această perioadă. Aș dori să spun că am văzut și eu și sunt onorat că există doleanțe și dorințe din partea a milioane de români de a fi sprijiniți noi ca familie. Vă mulțumesc tuturor, nu este cazul. Dacă va fi cazul doar eu, soția mea și casa de avocatură poate confirma și poate să dea detalii în sensul de a fi sprijiniți financiar. Al doilea aspect, aș dori să mulțumesc unei părți din presă, care a relatat în mod obiectiv toate cele întâmplate în ultima săptămână și care confirmă faptul ca a pledat pentru libertatea de conștiință. Al treilea aspect, le mulțumesc politicienilor, o parte din ei, evident, care de asemenea au relatat obiectiv cele întâmplate și în mod special îi mulțumesc lui George Simion pentru integritatea lui din acest punct de vedere", a spus Georgescu pe holurile instanței.

În continuare, Georgescu a spus că urmează o toamnă "grea" în "adevăr" și a reclamat faptul că dosarele în care este inculpat sunt "politice".

"Sita cerne, lumea este mică, Dumnezeu este mare și această toamnă va fi o toamnă grea, nu în necazuri, ci în adevăr. Așa încât să ne așteptăm la neașteptat. Faptele noastre ne apropie sau ne depărtează de Dumnezeu. Când un om liber gândește liber și vorbește din toată inima lui poporului său, evident că provoacă fiori reci sistemului și întregului aparat de stat. Mediocritatea aflată la putere evident că nu construiește, ci demolează, distruge și se răzbună. Evident că sistemului îi este frică de votul poporului, îi este frică de democrație. Eu declar public că sunt nevinovat în toate cele trei dosare. Mi-au fost fabricate dosare politice pentru că dictatura modernă nu se mai teme de arme, se teme de microfon, respectiv de libertatea de exprimare. care este anulată total în România", a adăugat Georgescu.

Călin Georgescu, trimis în judecată alături de Horațiu Potra pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale

Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General în acest al doilea dosar pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată (două acte materiale), alături de Horațiu Potra și 20 de membri ai grupării sale, printre care se află și mercenari.

Procurorii susțin că mercenarii lui Potra urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 pentru a crea haos.

Planul de acțiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu și apropiații săi în cadrul întâlnirii clandestine care a avut loc la ferma din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidențiale.