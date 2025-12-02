Abrudean: "A favoriza ieşirea României din Europa e trădare şi nu ne jucăm cu aceste câştiguri"

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a ales, marţi, în şedinţa solemnă dedicată Zilei Naţionale, să vorbească despre unitatea şi puterea românilor. Uniţi suntem puternici, crede Abrudean, care consideră că avem nevoie unii de alţii, oriunde ne aflăm. În plus, preşedintele Senatului face apel la o clasă politică unită. "A ameninţa sau a favoriza ieşirea României din Europa şi din spaţiul euro-atlantic, unde ne-am ancorat securitatea, ne-am deschis pieţele şi am câştigat libertatea de a circula şi de a munci, asta este trădare şi nu ne jucăm cu aceste câştiguri", a transmis Abrudean.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a vorbit, marţi, în cadrul şedinţei solemne dedicate Zilei Naţionale, despre puterea românilor. "Spun clar, suntem o Românie puternică împreună. Când ne adunăm forţele, ţara creşte. Când ne risipim, pierdem timp şi şanse. Suntem mai buni împreună decât dezbinaţi. Se vede asta în fiecare comunitate care se ajută. Simţim asta în fiecare proiect dus la capăt. Şi ştim asta din vieţile noastre de zi cu zi. Când avem oameni în jur, mergem mai departe. Când rămânem singuri, orice pas pare mai greu", a afirmat Abrudean.

Abrudean: "Istoria ne împinge înainte dacă o înţelegem"

Acesta afirmă că avem nevoie unii de alţii, oriunde ne aflăm: "În oraşe sau în sate. În ţară sau peste hotare. Românii din diaspora duc numele României în fiecare zi mai departe. Ei trimit bani acasă. Aduc idei noi. Cer servicii publice mai bune. Îi vrem aproape. Îi ascultăm. Îi respectăm. Ţara nu se măsoară doar în kilometri. Ţara se măsoară în legături. Iar legăturile le facem noi". Preşedintele Senatului crede, de asemenea, că avem nevoie de o clasă politică unită.

"Sigur, fiecare rămâne fidel doctrinei sale şi îşi asumă politica faţă de alegători şi simpatizanţi. Asta arată caracter. Dar nimeni, niciodată nu are voie să lucreze împotriva ţării sale. Nimeni nu câştigă voturi pe spatele fricii. A ameninţa sau a favoriza ieşirea României din Europa şi din spaţiul euro-atlantic, unde ne-am ancorat securitatea, ne-am deschis pieţele şi am câştigat libertatea de a circula şi de a munci, asta este trădare şi nu ne jucăm cu aceste câştiguri", a mai declarat preşedintele Senatului. Acesta consideră că România are nevoie de un viitor clar: "Dezvoltare regională, investiţii, un mediu bun pentru afaceri, locuri de muncă stabile, infrastructură, spitale funcţionale, şcoli care pregătesc pentru meserii reale".

"Acesta este un moment de renaştere, am înţeles multe din greşelile trecutului. România trece printr-o perioadă grea, dar asumată politic, de reformă deplină şi niciodată reformele profunde nu vin uşor. Guvernul luptă să elimine inechităţile, să oprească favoritismele, să taie influenţele care au frânat iniţiativa şi au sufocat meritocraţia. România merită reguli simple şi egale, iar cetăţenii merită instituţii care să-i respecte. Trebuie să recitim istoria. De data asta însă cu mintea limpede şi să învăţăm din greşeli", a adăugat Abrudean. Potrivit acestuia, "istoria ne împinge înainte dacă o înţelegem".

"România trece printr-un moment greu, dar aceste etape apar în viaţa fiecărei ţări. Nu le putem ocoli şi de aceea le traversăm, ca printr-o furtună - Muncim. Corectăm. Ajustăm. Ştim că drumul greu se termină. Vă propun să nu ne mai comparăm. Să nu mai punem egal între ţări şi între parcursuri. Fiecare înaintează în alt ritm. Să nu ne mai judecăm aspru. Sigur că greşim. Greşim cu toţii şi ştim că decidenţii poartă o parte mare din judecată, dar ne-o asumăm şi o transformăm în responsabilitate", a mai declarat preşedintele Senatului.

Mircea Abrudean este de părere că "lucrurile cresc când stăm împreună": "Cresc când ne acordăm timp. Cresc când avem răbdare. Astăzi, cu prilejul acestei şedinţe comune solemne a Senatului şi Camerei Deputaţilor, vă rog să avem mai multă răbdare. Vă cer încredere. Vă invit la mai multă implicare. Să nu ne mai grăbim fără rost, să nu ne mai jignim. Să nu ne mai slăbim singuri rezistenţa ţării noastre". "Să ne vedem fiecare de treaba lui şi să facem lucruri. Faptele construiesc. Vorbele obosesc. Ne putem certa atunci când greşim, dar ar fi foarte bine, ca în acelaşi timp, să şi vorbim mai mult despre reuşite şi despre ceea ce facem bine. Vă invit să construim România de mâine împreună", a încheiat Abrudean.

