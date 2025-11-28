Abrudean, despre legea pensiilor magistraţilor: Dacă este promulgată la timp, banii din PNRR "pot fi salvaţi"

Mircea Abrudean, preşedintele Senatului, consideră că, dacă România va reuşi să aibă o lege a pensiilor magistraţilor promulgată până la finalul anului, banii din PNRR "pot fi salvaţi".

"Senatul este pregătit pentru angajarea răspunderii Guvernului pentru proiectul pensiilor magistraţilor chiar săptămâna viitoare. Dacă România, cu participarea tuturor instituţiilor ei, va reuşi să aibă o lege a pensiilor magistraţilor promulgată până la finalul anului, banii din PNRR pot fi salvaţi. Premierul Ilie Bolojan a mers înainte cu această reformă, solicitată şi aşteptată de români, pentru eliminarea unor inechităţi sociale. A venit momentul să fie asumată, înţeleasă şi pusă în practică", a scris, vineri, Abrudean pe Facebook.

Şedinţa comună de plen a Camerei Deputaţilor şi Senatului, în care Guvernul urmează să îşi angajeze răspunderea pe proiectul privind pensiile magistraţilor, va avea loc marţi după-amiază.

Parlamentarii pot depune amendamente la proiectul de lege adoptat de Guvern până marţi la ora 8:00.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a afirmat, pe 20 noiembrie, în cadrul briefingului de la finalul şedinţei de Guvern, că România va depune pe data de 28 noiembrie, până la 12 noaptea, în sistemul informatic de colaborare cu Comisia Europeană, o scrisoare prin care va prezenta ce demersuri a făcut pentru îndeplinirea suspendării jalonului privind pensiile speciale, fără să existe o garantare că ţara noastră va recupera cei 231 de milioane de euro.

