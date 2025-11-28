Antena Meniu Search
Abrudean, despre legea pensiilor magistraţilor: Dacă este promulgată la timp, banii din PNRR "pot fi salvaţi"

Mircea Abrudean, preşedintele Senatului, consideră că, dacă România va reuşi să aibă o lege a pensiilor magistraţilor promulgată până la finalul anului, banii din PNRR "pot fi salvaţi".

de Redactia Observator

la 28.11.2025 , 22:05
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean. 10 iulie 2025 - ProfiMedia

"Senatul este pregătit pentru angajarea răspunderii Guvernului pentru proiectul pensiilor magistraţilor chiar săptămâna viitoare. Dacă România, cu participarea tuturor instituţiilor ei, va reuşi să aibă o lege a pensiilor magistraţilor promulgată până la finalul anului, banii din PNRR pot fi salvaţi. Premierul Ilie Bolojan a mers înainte cu această reformă, solicitată şi aşteptată de români, pentru eliminarea unor inechităţi sociale. A venit momentul să fie asumată, înţeleasă şi pusă în practică", a scris, vineri, Abrudean pe Facebook.

Şedinţa comună de plen a Camerei Deputaţilor şi Senatului, în care Guvernul urmează să îşi angajeze răspunderea pe proiectul privind pensiile magistraţilor, va avea loc marţi după-amiază.

Parlamentarii pot depune amendamente la proiectul de lege adoptat de Guvern până marţi la ora 8:00.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a afirmat, pe 20 noiembrie, în cadrul briefingului de la finalul şedinţei de Guvern, că România va depune pe data de 28 noiembrie, până la 12 noaptea, în sistemul informatic de colaborare cu Comisia Europeană, o scrisoare prin care va prezenta ce demersuri a făcut pentru îndeplinirea suspendării jalonului privind pensiile speciale, fără să existe o garantare că ţara noastră va recupera cei 231 de milioane de euro. 

mircea abrudean senat pensii speciale pnrr
