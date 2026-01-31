Administraţia Prezidenţială a publicat lista de cadouri primite de Nicuşor Dan în 2025. Şi deşi vorbim de 51 de daruri primite în vizitele sale prin ţară sau străinătate, valoarea lor nu depăşeşte 50 de mii de lei.

Cel mai scump cadou primit de preşedinte, anul trecut, este o fotografie înrămată cu autografele Regelui Charles al treilea al Marii Britanii şi al soţiei sale, Regina Camilla. Obiectul, lucrat cu materiale de lux, este estimat la aproape 3.500 de euro.

Alt dar preţios este un tablou din mătase brodată, cu motive ale dinastiei coreene Chosun. Administraţia Prezidenţială nu precizează cine a oferit cadoul, dar cel mai probabil a venit de la o delegaţie a Coreei de Sud. Tabloul este estimat la aproape o mie de euro.

Topul este completat de un stilou de lux, în valoare de 500 de euro, pe care preşedintele l-a primit în timpul vizitei sale în Franţa. Tot de aici, Nicuşor Dan s-a întors şi cu o plăcuţă aidoma celei care indică numele străzii Nicolae Titulescu din Paris.

Nicuşor Dan a primit în total 51 de cadouri în 2025, de la albume de fotografie şi tablouri, la cravate şi monede sau butoni cu însemne religioase. Preşedintele nu a păstrat niciun cadou pentru sine, toate au intrat în patrimoniul Administraţiei Prezidenţiale.

Andreea Milea Like Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live. ➜

