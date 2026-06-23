Adrian Veștea, reacție după eșec: Îmi pare rău că nu s-a putut materializa, va fi o perioadă de neliniște

Premierul desemnat Adrian Veştea, care nu a reuşit să primeasc luni noaptea votul Parlamentului, a declarat la ieşirea din plenul reunit că a venit în acest proiect cu bune intenţii şi a considerat că este necesar să răspundă la această provocare şi îi pare rău că nu s-a putut materializa. El a menţionat că va urma tot o perioadă de nesiguranţă, de nelinişte pentru români.

”Am venit în acest proiect cu bune intenţii, dintr-o funcţie aleasă, pe care mi-am câştigat-o în urma unui vot uninominal. Am considerat că este necesar să răspund la această provocare. Îmi pare rău că nu s-a putut materializa. Ceea ce cred este că în perioada următoare va fi tot o perioadă de nesiguranţă, o perioadă de nelinişte pentru români”, a spus el, după vot.

Despre discuţiile cu liderul AUR, George Simion, Veştea a arătat că a considerat că este necesar şi responsabil din partea sa, atâta vreme cât era nevoit să treacă acest guvern, să stea de vorbă cu toate formaţiunile politice şi să le asculte punctele de vedere.

”Nu le-am promis altceva decât că voi sta permanent la discuţii, voi prelua ideile bune, vom încerca să identificăm soluţii cât mai bune pentru economia României, fiindcă principala problemă pe care o ridicat-o erau teme economice”, a subliniat el.

Articolul continuă după reclamă

Veştea a mai declarat că fiecare partid politic a avut dreptul să se manifeste într-un fel.

”Eu ştiu că ne-am făcut datoria. Am avut o săptămână în care am încercat să creionez un program de guvernare, să am alături de mine un guvern responsabil care să poată să răspundă necesităţilor. (..) Ceea ce vă pot spune este că eu consider că am conştiinţa împăcată. Mi-am făcut datoria. Este decizia lor. Eu am vorbit cu partidele parlamentare”, a spus la final Veştea.