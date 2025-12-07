Peste 28.000 de oameni au votat la ora 12
28.249 de oameni au votat la ora 12, reprezentând 7,79%. Dintre aceştia 1.390 au votat pe liste suplimentare.
Alegeri locale Buzău. Opt candidaţi luptă pentru şefia Consiliului Judeţean Buzău, după ce funcţia a rămas vacantă în urma numirii lui Lucian Romaşcanu la Curtea Europenă de Conturi la 1 iulie 2024. Pentru scrutin, au fost pregătite 424 de secţii de votare în care sunt aşteptaţi 363.357 de alegători înscrişi pe liste şi au fost tipărite 398.829 de buletine de vot.
Gheorghe Gabriel Pană, candidatul Acţiunii Conservatoare (AC) la alegerile pentru desemnarea preşedintelui Consiliului Judeţean (CJ) Buzău, a declarat că a votat pentru dezvoltarea infrastructurii şi a turismului în judeţ.
"Merg la vot cu gândul schimbării, să dezvolt Buzăul, aşa cum am promis în campania electorală. Sunt foarte multe probleme de rezolvat, începând de la turism, industrie şi agricultură, dar le luăm pas cu pas. Vreau să fac un audit la infrastructura rutieră, să facem drumurile, să dezvoltăm judeţul pe turism şi agricultură în primul rând", a declarat Gheorghe Gabriel Pană.
Fost poliţist, Gheorghe Gabriel Pană a votat duminică dimineaţă la secţia de la Liceul "Alexandru Marghiloman", din municipiul Buzău.
În cursa pentru funcţia de preşedinte al CJ Buzău s-au înscris opt candidaţi.
Preşedintele PSD Buzău, deputatul Romeo Lungu, a declarat duminică, după ce a votat pentru preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, la o secţie amenajată în municipiul Buzău, că a votat pentru ”întoarcerea acasă a celui care a ajutat Buzăul în ultimii 10 ani. Totodată, Lungu a menţionat că prezenţa la urne în judeţul Buzău este scăzută, fapt care fusese anticipat de social democraţi.
Liderul PSD Buzău, deputatul Romeo Lungu, a precizat duminică după ieşirea de la urne, că a votat cu gânduri bune, pentru dezvoltarea în continuare a judeţului:
”Am votat pentru întoarcerea acasă a celui care a ajutat Buzăul în ultimii 10 ani de zile. Am votat pentru candidatul care va ajuta la dezvoltarea judeţului, pentru experienţa in administraţia publică, pentru expertiză şi un viitor mai bun al judeţului”, a declarat Lungu.
Pe de altă parte, liderul social democrat a vorbit despre prezenţa scăzută la vot care se înregistrează dimineaţă în judeţul Buzău, precizând că acest lucru a fost anticipat, însă speră ca pe parcursul zilei buzoienii să iasă totuşi la urne pentru a-si alege viitorul presedinte al Consiliului Judeţean:
”Mi se pare o prezenţă mică, anticipasem acest lucru, am vorbit si cu cei din secţia unde am votat eu şi, de asemenea, mi-au vorbit despre o prezenţă scăzută. Sper ca după ce ies de la biserică, buzoienii să meargă să voteze, ne-am dori o prezenţă cât mai mare astăzi”, a afirmat Romeo Lungu.
Până la această oră, în judeţul Buzău, prezenţa la vot pentru alegerea preşedintelui CJ este aproape 5%.
Un număr de 13 persoane aflate în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău şi 86 de pacienţi internaţi în Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) şi în secţiile exterioare ale unităţii spitaliceşti au făcut solicitări pentru a vota cu urna mobilă, duminică, la alegerile pentru desemnarea preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău.
Cei mai mulţi dintre pacienţi se regăsesc în secţiile SJU Buzău.
"La alegerile locale parţiale pentru desemnarea presedintelui CJ Buzău din data de 7 decembrie 2025, la SJU Buzău şi-au exprimat dorinţa de a vota 86 de pacienţi, dintre care 49 de pacienţi la sediul spitalului şi 37 de pacienţi la secţiile exterioare ale spitalului", au transmis reprezentanţii unităţii medicale.
Totodată, 13 persoane reţinute de poliţişti şi-au exprimat dorinţa de a votat cu urna mobilă, au precizat, pentru Agerpres, reprezentanţi ai IPJ Buzău. Cu urna mobilă mai pot vota, la cerere, şi persoane internate în spitale private şi cămine pentru persoane vârstnice, precum şi persoane greu transportabile aflate la domiciliu.
La ora 11.00, 19.060 de buzoieni au votat, reprezentând 5,26%. Dintre aceştia, 1.286 au votat pe liste suplimentare.
Mihai Răzvan Moraru, candidatul comun al Partidului Naţional Liberal (PNL) şi Uniunii Salvaţi România (USR) pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Buzău, a declarat, la ieşirea de la urne, că a votat pentru speranţele pe care le-a adunat de la buzoieni şi pentru dezvoltarea serviciilor publice şi infrastructurii.
Antreprenorul Mihai Răzvan Moraru a votat duminică la secţia de la şcoala din localitatea Limpeziş.
"Am votat pentru speranţele pe care le-am adunat de la toţi buzoienii în această campanie şi care sunt şi ale mele, pentru drumuri mai bune, pentru spitale mai bune, pentru speranţele tinerilor care vor să fie ascultaţi, să fie sprijiniţi, speranţele seniorilor, speranţele antreprenorilor. Am mai votat pentru curaj, curajul nostru, al tuturor şi puterea pe care o avem atunci când mergem la vot", a declarat, pentru Agerpres, candidatul susţinut de PNL şi USR, Mihai Răzvan Moraru.
El şi-a depus candidatura ca independent, fiind susţinut de organizaţiile judeţene ale PNL şi USR.
Silviu Iordache, candidat independent la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, a votat duminică declarând că îşi exprimă opţiunea „plin de speranţă” şi „pentru schimbare”. El a criticat modul în care, în opinia sa, au fost conduse până acum consiliile judeţene.
„Am votat plin de speranţă, am votat pentru schimbare, pentru că de prea mulţi ani avem politicieni, preşedinţi de consilii judeţene care se gândesc mai mult la propriul buzunar şi mai puţin la oameni, pentru că prea mulţi preşedinţi de consilii judeţene ajung în această funcţie şi apoi devin condamnaţi penali, pentru că nu vreau să mai văd preşedinţi de consilii judeţene care sunt aleşi în această funcţie şi apoi aleg să plece pe foarte mulţi bani în funcţii date la Uniunea Europeană”, a declarat Iordache.
El i-a îndemnat pe buzoieni să iasă la vot, afirmând că judeţul are nevoie de schimbare.
„Îi îndemn pe buzoieni să voteze, pentru că de prea mulţi ani avem un judeţ din care lipsesc locurile de muncă bine plătite, unde tinerii pleacă şi bătrânii rămân singuri şi nu sunt îngrijiţi cum trebuie. Asta trebuie să se schimbe. Vreau un judeţ în care serviciile publice să fie de calitate, vreau un spital bun, o infrastructură bună, un judeţ în care să avem şcoli şi îngrijire pentru bătrâni, cum se poate mai bine. Îi îndemn pe buzoieni să iasă la vot în număr cât mai mare”, a mai spus candidatul independent.
Candidatul AUR la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, Ştefăniţă Avrămescu, a votat duminică, în satul Poieniţele, comuna Chiojdu, ,localitatea unde a copilărit, el spunând că a votat cu speranţă, pentru Buzău.
Avrămescu a vorbit despre miza acestui scrutin şi despre responsabilitatea fiecărui buzoian.
„Azi am votat pentru Buzău. Am votat cu speranţă, am votat cu încredere că lucrurile se pot schimba cu adevărat în Buzău. Este dreptul nostru, al fiecăruia, de a ieşi la vot, de a ne exprima opţiunea şi de a vota cu încredere, fără niciun fel de frică, fără niciun fel de constrângere. Astăzi, Buzăul are o mare şansă, aceea de a da semnalul schimbării. Depinde de fiecare buzoian, depinde de fiecare dintre noi să mergem la vot şi să ne exprimăm intenţia de vot. Doar aşa putem face cu adevărat schimbarea la noi acasă”, a declarat el, potrivit unui comunicat transmis de AUR.
Conform AUR, ”scrutinul din 7 decembrie devine astfel un moment decisiv pentru Buzău, iar mesajul candidatului AUR este clar: mobilizarea la urne este esenţială pentru a pune judeţul pe un drum nou, demn şi corect”.
11.226 de români au votat la alegerile locale din Buzău, reprezentând 3,15%. Dintre aceştia 1.129 sunt pe liste suplimentare.
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a venit duminică la urne însoţit de soţia sa şi de Marcel Ciolacu, candidatul PSD la şefia Consiliului Judeţean Buzău. După vot, Toma a declarat că şi-a exprimat opţiunea pentru „continuitate”, subliniind rolul important al municipiului în economia judeţului.
„Municipiul în acest moment înseamnă 62 la sută din angajaţii acestui judeţ, înseamnă 75 la sută din produsul intern brut al judeţului Buzău. Avem nevoie ca în continuare să mergem cu multe proiecte de anvergură ca judeţul să meargă înainte, iar acest lucru se face împreună cu Consiliul Judeţean, care cu siguranţă va cupla”, a afirmat primarul.
Toma a adăugat că nu îşi poate declara explicit opţiunea de vot, însă a sugerat că este una previzibilă: „Nu pot spune cu cine am votat. Bănuiţi. Trebuie să mergem înainte. Sunt un tip pragmatic, energic şi sper ca proiectele judeţului Buzău să aibă cale deschisă, pentru că dacă judeţul se dezvoltă, se dezvoltă şi municipiul.”
Constantin Toma l-a criticat în mai multe rânduri pe Marcel Ciolacu pentru că nu îşi asumă vina pentru situaţia financiară dificilă a ţării, spunând, în urmă cu câteva luni, că PSD, sub conducerea lui Ciolacu, a luat cele mai proaste măsuri, cel putin în ultimii doi ani, creând o ruptură între partid şi oameni. De asemenea, Toma considera, în urmă cu ceva timp, că fostul lider social-democrat ar avea o mare parte de vină pentru criza financiară a României.
Ulterior, primarul şi-a reconsiderat poziţia, apărând în campanie alături de Ciolacu despre care a spus că este singurul candidat la şefia CJ Buzău care poate începe munca imediat.
Marcel Ciolacu a votat la sectia de votare nr.1 de la Şcoala gimnazială "Episcop Dionisie Romano" din Buzău. Fostul premier a declarat că a votat pentru un parteneriat real cu primarul municipiului Buzău şi că a făcut cel mai mare pas din cariera sa, faptul că s-a întors acasă.
"Cred că este timpul de a clădi împreună un viitor mai bun. Am votat pentru un parteneriat real cu primarul municipiului Buzău şi Primăria Municipiului Buzău, pentru că trebuie să recunoaştem că municipiul Buzău este motorul economic al judeţului Buzău şi dacă vrem să aducem schimbări majore de fond şi reforme în judeţul Buzău, acest lucru nu poate fi realizat decât printr-un parteneriat real cu municipiul Buzău şi normal cu celelalte autorităţi. Sunt domenii esenţiale precum sănătatea, educaţia, transportul în comun şi pentru a fi eficienţi şi a avea servicii mai bune şi costuri mai mici, nu putem să facem decât prin acest parteneriat.
Buzăul are nevoie de un plan de dezvoltare, de un nou ritm de dezvoltare, un ritm mai alert, are nevoie de expertiză, experienţă, determinare şi foarte mult bun simţ. Cred că autostrada Moldovei a adus şi aduce foarte multe oportunităţi mai ales economice. Noi trebuie să ne implicăm şi să nu scăpam aceste oportunităţi. Îmi dresc să vină câţi mai mulţi buzoieni la vot pentrru că doar aşa aparăm democraţia. Am făcut cel mai mare pas din cariera mea: am venit acasă", a declarat Marcel Ciolacu, după vot.
5.979 de oameni au votat în Buzău la alegerile locale pentru Consiliul Judeţean, reprezentând 1,65%. Peste 1.000 de persoane au votat pe liste suplimentare.
2.539 de oameni au votat în Buzău la alegerile locale, reprezentând 0,69%, până la ora 8.00. Dintre aceştia, aproximativ 800 au votat pe liste suplimentare.
În primele minute de la deschiderea urnelor în Buzău, 827 de persoane au votat, reprezentând 0,23 %.
Distribuția votanților este următoarea: 424 au votat pe liste permanente și complementare, 286 pe liste suplimentare, iar 340 pe liste cu mențiuni speciale. De asemenea, 148 de persoane au fost înregistrate în altă categorie, în timp ce nu s-au înregistrat voturi cu urnă mobilă.
Până la organizarea alegerilor, atribuţiile de preşedinte au fost exercitate de vicepreşedintele Adrian Petre, în regim interimar.
Opt candidați au fost validați de către Biroul Electoral de Circumscripție Județeană (BECJ) nr. 10 pentru alegerile locale parțiale care vor avea loc pe 7 decembrie. Marcel Ciolacu se va lupta cu alţi 7 politicieni pentru şefia Consiliului Judeţean Buzău.
Primul dosar conținând listele de susținători depus și validat de BECJ a fost cel al candidatului independent Silviu Iordache, antreprenor și fost prefect al județului Buzău.
''Știu că obiectivul este ambițios și că va fi o campanie grea, într-un județ care de 35 de ani este roșu, dar cred în oameni. Cred în buzoienii care s-au săturat de vorbe goale și de promisiuni de partid. Cred că putem schimba direcția și putem face din Buzău un județ care funcționează pentru cetățeni, nu pentru interese politice'', a transmis independentul, cu ocazia lansării candidaturii.
Cea de-a doua candidatură validată este propunerea Partidului SOS România, Adrian Dogaru, urmată de cea a Partidului Oamenilor Tineri (POT), Dragoș Eugen Brînzea. ''Sunt născut, crescut, educat în Buzău și de 25 de ani sunt buzoian prin definiție. Mi-am dorit o schimbare în 2024 și am văzut în POT acea oportunitate de a aduce schimbarea și sunt convins că de la Buzău poate pleca schimbarea în toată România'', a precizat Dragoș Eugen Brînzea, cu ocazia depunerii candidaturii.
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a propus la alegerile parțiale din 7 decembrie, pentru funcția de președinte al CJ Buzău, pe Ştefan Alin Avrămescu. ''Campania mea nu este împotriva cuiva, este pentru Buzău. Pentru un județ care poate fi pus pe calea dezvoltării după 35 de ani în care a fost captivat de aceleași familii politice care își pasează puterea din generație în generație. Singura alternativă reală la coaliția PSD - PNL - USR suntem noi, cei de la AUR'', a transmis pe Facebook, cu ocazia depunerii candidaturii, Ştefan Avrămescu.
Lista candidaților este completată de Gheorghe Gabriel Pană, din partea Acțiunii Conservatoare (AC), și Mihai Răzvan Moraru, candidatul comun al Partidului Național Liberal (PNL) și Uniunii Salvați România (USR).
''Îi asigur pe buzoieni că, după data de 7 decembrie, vor vedea o altă administrație locală, la nivelul CJ'', a transmis după depunerea candidaturii, candidatul PNL-USR, Mihai Răzvan Moraru.
Lista candidaturilor este continuată de către Marcel Ciolacu, fost premier al României, propus la CJ Buzău de Partidul Social Democrat (PSD).
''Mă întorc unde am crescut, mă întorc la administrația locală, unde am fost de la consilier municipal, consilier județean, viceprimar la prefect interimar, unde știu cel mai bine. Am fost președintele Comisiei de Cod administrativ, cunosc legile foarte bine și vreau toată experiența pe care am acumulat-o în acești ani, cât am stat mai mult la București și în Legislativ, împreună cu colegii mei, cu prietenii mei, cu partenerii mei să implementăm pentru Buzău ceea ce ne dorim cu toții'', a transmis, după depunerea candidaturii, Marcel Ciolacu.
Lista este încheiată de către Mihai Budescu, din partea Partidului România Mare (PRM).
Campania electorală s-a desfăşurat preponderent online, dar şi în teren, fără incidente majore. Un episod notabil a avut loc pe 22 noiembrie, când în centrul municipiului Buzău au apărut două standee-uri cu personaje din desene animate având chipurile lui Adrian Mocanu şi Mihai Răzvan Moraru, moment care a generat controverse şi discuţii aprinse.
Pe reţelele sociale, candidatul cel mai activ pară să fi fost Mihai Răzvan Moraru. Una dintre postările sale a fost declarată „material electoral defăimător” de către Biroul Electoral Judeţean care i-a pus în vedere candidatului să o elimine de pe reţelel sociale. Prezenţă consistentă online au avut şi Marcel Ciolacu, Silviu Iordache şi Gabriel Pană.