Gheața face victime în Buzău: 38 de pacienți la Ortopedie într-o singură zi

În ultimele 24 de ore, Spitalul Județean de Urgență Buzău a înregistrat un număr alarmant de pacienți care au suferit traumatisme după ce au alunecat pe gheață. Potrivit reprezentanților unității medicale, 38 de persoane, dintre care 3 copii, au solicitat îngrijiri ortopedice, iar 9 dintre acestea au necesitat internare pentru tratamente mai complexe. 

de Redactia Observator

la 19.02.2026 , 11:15
„În ultimele 24 de ore, la Cabinetul de ortopedie din cadrul S.J.U. Buzău s-au prezentat 38 de persoane care au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au căzut pe gheaţă. Este vorba despre 35 de adulţi şi 3 copii”, au declarat reprezentanţii SJU Buzău. 

Au căzut pe gheață

Conform acestora, pacienţii au suferit diferite traumatisme în urma căzăturilor pe gheaţă.

„S-au înregistrat 20 de entorse şi 18 fracturi, la nivelul membrelor superioare şi inferioare”, au precizat reprezentanţii spitalului

Nouă dintre pacienţi au necesitat internare. „9 pacienţi au rămas internaţi în secţia de Ortopedie, pentru îngrijiri medicale de specialitate”, au mai transmis reprezentanţii unităţii medicale. 

În municipiul Buzău, circulaţia se desfăşoară cu dificultate din cauza gheţii şi a mormanelor de zăpadă care nu au fost înlăturate de firmele de deszăpezire. Multe străzi din oraş nu au fost curăţate, iar pe unele artere nu s-a intervenit încă, ceea ce îngreunează deplasarea pietonilor.

