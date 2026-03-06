Bani în plus, pe lângă salariu. Tinerii care se angajează pentru prima dată vor primi 27 de mii de lei de la stat. Guvernul încearcă, astfel, să reducă șomajul în rândul tinerilor, care este cel mai ridicat din toată Uniunea Europeană.

Pot primi stimulent pentru angajare tinerii cu vârsta între 16 şi 29 de ani, care nu muncesc, nu studiază și nici nu urmează cursuri de formare profesională.

"În aceleaşi prime 12 luni, tânărul primeşte 1.000 de lei pe lună, iar în următoarele 12 luni, primeşte 1.250 de lei pe lună. Toate acestea vin şi cu o condiţie. Cel puţin 12 luni după această subvenţionare din partea statului, aceşti tineri să fie păstraţi în baza unui contract de muncă. Cine va încălca contractul va trebui să restituie întregile sume", a afirmat Florin Manole, ministrul Muncii.

Decizia vine într-un moment delicat: șomajul general a scăzut la 6%, dar rata în rândul tinerilor se îndreaptă spre 30%.

România are una dintre cele mai mari rate ale șomajului în rândul tinerilor

De câţiva ani, România are cea mai mare rată din UE de tineri care nu muncesc, nu studiază şi nu sunt prinşi într-un program de formare profesională. Asta înseamnă 1 din 5 tineri români cu vârstă cuprinsă între 15 şi 29 de ani.

Cel mai des, tinerii refuză angajarea din cauza salariului pe care-l consideră prea mic.

"Cred că toată lumea e mai puţin motivată să muncească din moment ce nu-ţi ajung banii de pe o zi pe alta", a afirmat un tânăr.

"Ofertele de muncă sunt jalnice. Minimul pe economie, extrem de multe pretenţii de la angajatori", a spus un alt tânăr.

"Este o proporţie semnificativă a tinerilor. Putem discuta despre lipsa experienţei, o parte dintre ei nu au acces la o educaţie de calitate, mulţi consideră că joburile de junior sunt mai slab plătite", a afirmat Corina Diaconu, specialist HR.

"Sub 1.000 de euro nu prea vrea nimeni să se ridice din pat. Cei mai mulţi dintre ei sunt din categoria celor care nu ştiu încotro s-o apuce. Cred că ar trebui să gandim un program mult mai larg decât de a da nişte bănuţi", a afirmat Aida Chivu, specialist HR.

Specialiştii în recrutare susţin că tinerii care vor debuta pe piaţa muncii ar putea ajunge să câştige 5.000 de lei pe lună cu prima oferită de stat din bani europeni.

Domeniile în care tinerii se pot angaja cel mai ușor

"Domeniile care recrutează cel mai mult pe acest segment sunt retailul, serviciile, call centerul, industria alimentară, construcţiile şi zona de HORECA. Salariile pe care le pot avea tinerii fără experienţă pornesc de undeva la 3.200-3.500 de lei", a spus Ana Călugăru, reprezentanta unei platforme de recrutare.

Cei mai mulţi tineri care nu muncesc şi nici nu studiază provin din mediul rural.

