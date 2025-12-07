Marcel Ciolacu: "Am făcut cel mai mare pas din cariera mea, am venit acasă"

Marcel Ciolacu a votat la sectia de votare nr.1 de la Şcoala gimnazială "Episcop Dionisie Romano" din Buzău. Fostul premier a declarat că a votat pentru un parteneriat real cu primarul municipiului Buzău şi că a făcut cel mai mare pas din cariera sa, faptul că s-a întors acasă.

"Cred că este timpul de a clădi împreună un viitor mai bun. Am votat pentru un parteneriat real cu primarul municipiului Buzău şi Primăria Municipiului Buzău, pentru că trebuie să recunoaştem că municipiul Buzău este motorul economic al judeţului Buzău şi dacă vrem să aducem schimbări majore de fond şi reforme în judeţul Buzău, acest lucru nu poate fi realizat decât printr-un parteneriat real cu municipiul Buzău şi normal cu celelalte autorităţi. Sunt domenii esenţiale precum sănătatea, educaţia, transportul în comun şi pentru a fi eficienţi şi a avea servicii mai bune şi costuri mai mici, nu putem să facem decât prin acest parteneriat.

Buzăul are nevoie de un plan de dezvoltare, de un nou ritm de dezvoltare, un ritm mai alert, are nevoie de expertiză, experienţă, determinare şi foarte mult bun simţ. Cred că autostrada Moldovei a adus şi aduce foarte multe oportunităţi mai ales economice. Noi trebuie să ne implicăm şi să nu scăpam aceste oportunităţi. Îmi dresc să vină câţi mai mulţi buzoieni la vot pentrru că doar aşa aparăm democraţia. Am făcut cel mai mare pas din cariera mea: am venit acasă", a declarat Marcel Ciolacu, după vot.

