Școala de viață sălbatică pentru urși are nevoie de donații. Sunt peste 120 de exemplare, unele bolnave, altele orfane sau traumatizate de ani întregi petrecuți în condiții greu de imaginat, fiecare cu povestea sa tristă. Și fiecare măr sau bucată de carne costă, așa cum costă fiecare medicament de care au nevoie unele animale. Administratorii sanctuarului au lansat o campanie care aduce la un SMS distanță o donație de doi euro, pentru urșii de la Zărnești.

Ora mesei e momentul din zi în care și cei mai apatici urși se înviorează. Mere, pere, chifle sau carne, toate sunt delicii care costă bani mulți. Doar pentru întreținerea unui singur urs, într-un an, reprezentanții Sanctuarului de la Zărnești plătesc între șapte și nouă mii de euro. Problema apare atunci când animalele se îmbolnăvesc.

"Costurile sunt și mai mari pentru urșii care au nevoie de îngrijiri medicale sau pentru puiuții de urs care au nevoie de mâncare specifică lor, pentru ei, tratamente, vaccinuri, deparazitări, sterilizări, absolut tot ceea ce înseamnă introducerea lor în sanctuar. Costurile acestea foarte mari sunt susținute în exclusivitate de noi, cu ajutorul iubitorilor de animale" a explicat reprezentantul Asociației "Milioane de Prieteni", Paula Ciotloș.

Sanctuarul de la Zărnești este vizitat de zeci de oameni.

"A fost foarte drăguț, foarte informativ, de aceea am venit în special alături de copii. Bănuiesc că este o experiență benefică pentru ei. […] Cred că ceea ce fac ei este un lucru nobil" a spus o turistă din Pakistan.

Cine se ocupă de cei peste 100 de urşi de la Zărnești

Sanctuarul de la Zărnești are o suprafață de aproape 70 de hectare și este locul în care urșii învață deprinderi cât mai apropiate de viața în sălbăticie. Asociația "Milioane de prieteni", care se ocupă de costurile de îngrijire a animalelor este una nonprofit.

"Dacă toți ne-am uni într-o cauză, cu sume foarte mici, cu renunțare știu eu la o bere, la o prăjitură am putea face lucruri mari și în România s-a dovedit de altfel că oamenii au suflet și că oferind din puținul lor putem face lucruri deosebite" a spus Cristina Lapis, președintele Asociației "Milioane de Prieteni".

Așadar, dacă vă doriți să contribuiți la asigurarea unei vieți lipsite de griji a urșilor, 8845 este numărul la care puteți trimite SMS, pentru o donație recurentă de doi euro, pe lună.

