Meniul de post nu mai înseamnă demult doar mâncare simplă. Pentru mulți bucătari, perioada aceasta a devenit o ocazie de a experimenta și de a transforma ingredientele obișnuite în preparate creative, cu aspect și gust de fine dining. Iar inspirația nu vine doar din restaurante, ci și din piețe, locul unde se schimbă rețete și idei pentru a aduce mai multă imaginație în bucătăria de post.

Bucătar-şef cu 20 de ani de experiență, Remus Tomici, propune un altfel de meniu de post. Începe cu un aperitiv pe cât de spectaculos, pe atât de simplu. Prazul se coace 15 minute la cuptor la temperatură înaltă şi se învelește în alge negre. Deasupra adaugă un sos făcut din busuioc cu nuci, sare, piper și ulei de măsline.

"Clienții sunt puțin uimiți de praz. Din păcate lumea nu apreciază prazul la adevărata lui valoare. E o legumă foarte, foarte folosită în gastronomia mondială", a spus Remus Tomici, chef bucătar.

Felul principal este la fel de uimitor şi savuros. Rulou în stil italian adaptat postului: dovlecel umplut cu bureți și ciuperci de câmp, orez simplu, cu foarte puțin lapte de soia și, lângă, o cremă de ardei copți.

"La desert e un ingredient care atrage atenția. Avem făină de mălai, lapte de cocos, puțină miere și căpșuni", a spus Remus Tomici.

Mălaiul se fierbe în lapte de cocos, pentru o mămăligă cu aer exotic, căpșunile sunt stropite cu miere şi încununate cu frișcă vegetală.

Postul Paștelui nu mai este doar despre mâncare simplă. Trebuie să placă și ochiului. În restaurante, legumele, nucile, fructele sau chiar banalul mălai se transformă în preparate fine dining.

"Eu recomand tuturor celor care țin post să încerce să aranjeze puțin mâncarea în farfurie, să fie deschiși la gusturi noi, să găsească alimente, pentru că sunt acum tot felul de legume și să încerce fel și fel de combinații", a mai spus Remus Tomici.

Ingredientele pentru gusturi noi colorează toate pieţele acum.

"Este varza nouă la căutare, puteți să faceți salate, tot felul de nebunii. Conopidă, avem roșii foarte bune, roșii de grădină din grădina grecilor, nu de la noi, cartofii noi, puțin piperați la preț, dar pentru pofticioși chiar e ok", a spus Ionuț, comerciant.

Idei de bunătăţi are toată lumea. Şi nici aşezarea cât mai estetică a mâncării nu este uitată.

"Fasole bătută, zacuscă. Le așez frumos în farfurie, nici nu încep să mănânc până nu le așez pe toate. Nu le iau așa din frigider și mănânc, le așez frumos cu o felie de pâine", a spus o gospodină.

