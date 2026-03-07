Vel Pitar retrage de pe piață loturi de pâine după descoperirea unor fragmente de plastic. Produsele vizate

Autoritățile sanitare anunță retragerea de pe piață a unor loturi de pâine produse de Vel Pitar, după ce într-un caz izolat a fost descoperit un fragment de material plastic într-un produs. Compania a decis rechemarea preventivă a mai multor loturi de pâine Domnească Albă și Deplina Extra, iar consumatorii care au cumpărat aceste produse sunt sfătuiți să nu le consume și să le returneze în magazine.

Produse vizate pot fi identificate după data de expirare înscrisă pe ambalaj, potrivit Agerpres.

"Ca măsură de precauţie, Vel Pitar România recheamă voluntar o cantitate limitată de pâine Domnească Alba de 1 kg şi Deplina Extra albă 600g. În urma confirmării unui caz izolat de prezenţă a unui corp străin (fragment de material plastic, de culoare albă), din precauţie şi responsabilitate, compania a decis retragerea şi rechemarea produselor din loturile menţionate mai jos, indiferent de cifra care urmează după litera C, numărul de lot, pentru a elimina sau reduce orice risc potenţial asociat", se arată în anunţul companiei postat vineri seara pe site-ul ANSVSA.

Ce produse sunt vizate

Este vorba de următoarele produse: Pâine Domnească Albă 1 kg - loturile cu termen de expirare: 06.03.26C, 07.03.26C, 11.03.26C, 16.03.26C, 17.03.26C; Deplina Extra albă 600 g - lot cu termen de expirare: 05.03.26C.

Persoanele care deţin produsele cu loturile menţionate sunt sfătuite să nu le consume, ci să le distrugă sau să le returneze în magazinele de unde le-au achiziţionat până la data de 17 martie 2026. Contravaloarea produselor va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

ANSVSA monitorizează îndeaproape această acţiune şi colaborează cu operatorul economic Vel Pitar România pentru retragerea completă a produselor vizate de pe piaţă.

