Patru buzoieni au ajuns la dializă cu șenilata. Ambulanţele nu au putut ajunge din cauza zăpezii

Ambulanțele nu au putut ajunge la patru buzoieni care aveau nevoie de dializă, din cauza zăpezii. ISU Buzău a intervenit miercuri dimineața cu șenilata pentru a-i transporta pe pacienți de la domiciliu până la ambulanțe.

de Redactia Observator

la 18.02.2026 , 13:23

În urma ninsorii puternice din județul Buzău, miercuri dimineață echipajele ISU au fost solicitate să intervină cu UTV Argo (șenilată) pentru transportul a patru persoane care necesită dializă, de la domiciliu până la ambulanțele SAJ / ambulanță privată.

Dintre acestea, trei persoane locuiesc pe raza localității Vâlcelele, iar cea de-a patra pe raza localității Rușețu.

De asemenea, pompierii au intervenit pentru deblocarea mai multor mașini rămase înzăpezite pe raza localităților Costești, Scutelnici, Băile și Boldu, precum și pe DJ 103R și DJ 204D.

La nivelul județului Buzău, Centrul de conducere și coordonare a intervenției rămâne activat, cu participarea reprezentanților tuturor instituțiilor abilitate, până la încetarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase.

buzau dializa ambulante
