Cel puţin opt oameni au murit şi 12 au fost răniţi după ce mai multe tornade au devastat nordul şi centrul Statelor Unite. Vârtejurile au pus la pamant case şi stâlpi de curent. Imaginile filmate de vânătorii de tornade vor fi folosite de meteorologi pentru a încerca să prevadă fenomenele periculoase şi să avertizeze populaţia.

Tornadele au spulberat casele din Michigan şi au rotit în aer bucăţi de lemn şi metal pe care le-au proiectat apoi la sute de metri distanţă. Unul dintre vârtejuri a distrus o localitate în care locuiau 2.000 de oameni.

Nimic nu mai putea fi reparat după trecerea tornadelor. Zeci de case au fost pulverizate şi sute de copaci frânţi de vijelie.

"Resturile zburau în toate direcţiile! Nu am fost niciodată aşa aproape de o tornadă şi a fost înspăimântător", a povestit un localnic.

Articolul continuă după reclamă

Supravieţuitorii tornadelor au povestit şocaţi prin ce au trecut.

"Am vorbit cu familia unei persoane care se afla în maşină. A fost dusă la spital şi a povestit cât de înfricoşător a fost. Nu putea decât să plângă, să îşi acopere capul şi să spere că va fi bine. Era pe scaunul din faţă al acestei maşini, care are toate geamurile sparte", a transmis un reporter.

Pe lista victimelor se află şi o mamă şi fiica ei de 13 ani, surprinse de tornadă în maşina lor, răsturnată de pe şosea de rafalele violente.

Simona Moloiu Like

Întrebarea zilei Cumpăraţi cadouri de 8 Martie? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰