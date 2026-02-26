O bandă de fete a băgat spaima în magazinele din Buzău. Copilele, cu vârste între 10 și 16 ani, au furat produse și au vandalizat magazinele drept răzbunare. Patroni au depus plângere la poliţie, iar autorităţile au deschis o anchetă.

Cele patru fete pregătesc furtul în detaliu. Își aleg cu grijă ținutele, au hanorace largi, ca să poată ascunde "prada".

Ca vânzătoarele să nu intre la idei, două dintre ele testează anumite produse cosmetice, timp în care celelelate două ascund pe sub haine tot ce le cade în mână: creme, şampoane, sprayuri.

După ce şi au făcut stocul de cosmetice, schimbă magaznul şi pleacă "la vânătoare" de blănuri. Ca să-i distragă atenția vânzătoarei, au început să pună întrebări și să probeze haine. Femeia îşi dă seama ce se întâmplă ş le dă afară. În semn de răzbunare, câteva zile mai târziu adolescentele distrug decorațiunile de Crăciun ale magazinului și fug cu o fundă imensă.

Articolul continuă după reclamă

"Îşi ornase magazinul, îşi făcuse cu ornamente, cu fundiţe. Nu mai are nimic. Gata să-i smulgă şi sârmele pe care le avea în faţa magazinului. Au lovit cu bolovani, după ce au fost prinse și nu au mai fost lăsate să intre, în magazin", a povestit un comerciant.

Comercinaţii spun că atacurile sunt tot mai îndrăznețe, iar adolescentele recurg şi la violenţe. Una dintre ele ar fi scos un cuțit pentru a intimida personalul care le-a cerut să returneze marfa. Mai mulţi patroni au depus plângeri la Poliție.

"Din primele investigații, polițiștii au stabilit că principalele bănuite sunt mai multe tinere cu vârste cuprinse între 10 și 16 ani. În cauză a fost întocmit dosar penal iar polițiștii continuă cercetările sub coordonarea Parchetului", a declarat Ane Mari Vrapaciu, purtător de cuvânt IPJ Buzău.

Fenomenul infracțional în rândul minorilor pare să se amplifice în ultimii ani. Specialiștii cred că unii dintre acești copii ar putea fi încurajați sau chiar exploatați de rude, care profită de faptul că pedepsele aplicabile minorilor sunt mult mai blânde decât cele pentru adulţi.

Alessandra Stoicescu Like Am vrut să schimb lumea în bine și să ajut oamenii de când eram copil. Așa că am ales în mod natural meseria de jurnalist. Jurnalismul este despre oameni, despre a le schimba viețile în bine. ➜

Întrebarea zilei Le daţi liber copiilor la tehnologie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰