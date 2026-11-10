Alianţă PSD-AUR în Parlament, pentru numirea lui Sorin Lazăr şef la Curtea de Conturi

Consilierul de conturi Sorin Lazăr va exercita atribuţiile de preşedinte al Curţii de Conturi, până la numirea unui nou preşedinte, a decis, marţi, plenul Parlamentului.

S-au înregistrat 248 de voturi "pentru", 54 "împotrivă" şi 48 de abţineri.

Anterior, comisiile parlamentare de buget-finanţe au avizat favorabil numirea lui Lazăr în această funcţie, la propunerea PSD.

Sorin Lazăr este consilier de conturi din octombrie 2020.

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Funcţia de preşedinte al Curţii de Conturi a devenit vacantă în iulie 2025, după numirea lui Mihai Busuioc ca judecător la Curtea Constituţională. De atunci, conducerea instituţiei a fost asigurată de Mirela Călugăreanu, căreia i-a expirat mandatul.

La dezbateri, deputatul USR Adrian Echert a susţinut că PSD i-a făcut "importanţi" pe cei de la AUR.

"Astăzi am văzut ce vedem de foarte multe săptămâni şi ceea ce ne gândeam cu toţii - cei de la PSD au nevoie doar pentru învestirea Guvernului de anumite voturi, pentru că pentru orice altceva există AUR. E cam ca reclama aia celebră - dacă e ceva necesar pentru PSD imediat se găsesc voturile de la AUR. Voi i-aţi făcut importanţi, inclusiv de la moţiune încoace, şi le daţi în fiecare zi din voturile voastre. Faceţi asta în continuare până o să vi le ia pe toate, dragi colegi", a afirmat Echert.

Potrivit senatoarei PNL Gabriela Horga, AUR "minte" alegătorii că este în Opoziţie faţă de PSD.

"Am văzut astăzi din nou cum alianţa PSD, AUR merge înainte, cum alianţa PSD, AUR a mai capturat încă o instituţie a statului. Cum aţi desemnat voi cei de la AUR care le spuneţi oamenilor că sunteţi în Opoziţie faţă de PSD, cum aţi dat din nou puterea PSD să pună preşedinte interimar la Curtea de Conturi, în loc să se demareze procedura de numire a noilor membri, aşa cum prevede legea? Asta aţi făcut voi cei de la AUR, aşa îi minţiţi pe oameni că sunteţi în Opoziţie faţă de PSD", a declarat Horga.

În replică, deputatul PSD Adrian Câciu a transmis că obiectivul Polului de Modernizare pe care PNL intenţionează să-l constituie este "distrugerea poporului român".

"Recunosc că de două zile mă întreb care e obiectivul Polului de Modernizare şi de două zile răspunsul este înjurătură la PSD, înjurătură la adresa poporului român, poporul român nu e în stare să trimită ce trebuie în Parlament, modernizarea este înjurătură la adresa românilor. Asta să reţină toţi românii: polul acesta format din trompetele musca şi ţânţarul (...) de la USR şi PNL nu au altceva ca obiectiv decât distrugerea poporului român şi a voinţei poporului român", a susţinut Câciu.

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat, la rândul său, că PNL şi USR au votat "cot la cot" cu PSD toată vara ordonanţe de urgenţă şi proiecte de legi.

"Deci, din punct de vedere al înţelegerii de bază a termenilor, nu vorbesc de chestiuni mai sofisticate, o majoritate guvernamentală se probează la învestirea Guvernului. În al doilea rând, le aduc aminte colegilor de la PNL şi USR că au votat cot la cot cu PSD toată vara ordonanţe de urgenţă şi proiecte de legi fără să aibă niciun fel de jenă. Le mai aduc aminte că le-am spus, le-am propus şi le mai promitem o dată la prima moţiune de cenzură pe care o veţi iniţia împotriva Guvernului vom vota alături de dumneavoastră, fără nicio problemă şi exact cum am făcut o moţiune de cenzurăm împreună cu PSD, dacă va fi cazul, vom face şi cu dumneavoastră, curaj", a afirmat Peiu.