Un scuterist a fost filmat de o cameră de supraveghere când a forţat bariera de la trecerea la nivel cu calea ferată de pe şoseaua Petricani, din nordul Bucureştiului. Bariera era coborâtă şi, la doar câteva secunde după ce scuteristul trece, vine şi trenul. Momentul periculos a fost publicat de CFR Infrastructură Bucureşti, pe pagina de Facebook.

În imagini se vede cum bărbatul aflat pe scuter ignoră faptul că bariera este coborâtă. Mută bariera din loc şi, la exact zece secunde după ce reuşeşte să depăşească şina de tren, vine şi garnitura pentru care bariera se coborâse.

Câteva zeci de secunde scutite, pentru care scuteristul s-a pus în pericol de moarte, după cum subliniază şi cei de la CFR:

"Siguranța la trecerile la nivel cu calea ferată depinde de respectarea semnalizării. Pe 9 noiembrie, la trecerea la nivel din zona Șoselei Petricani, un conducător de motoscuter a traversat calea ferată cu barierele coborâte și semnalele luminoase roșii în funcțiune, lovind una dintre bariere. La scurt timp, prin pasaj a trecut un tren de călători, așa cum se observă în imaginile înregistrate.

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Personalul de specialitate al SRCF București a intervenit pentru repunerea barierei în poziția normală. Acest incident atrage atenția asupra pericolului la care se expun cei care ignoră semnalizarea feroviară. Timpul câștigat prin forțarea unei treceri la nivel nu justifică riscul pierderii unei vieți. Nu ocoliți și nu forțați barierele. Așteptați ridicarea completă a acestora și încetarea semnalelor de interzicere a circulației. Asigurați-vă înainte de traversare. Prin campania “O clipă, o viață”, reamintim tuturor participanților la trafic: respectarea semnalizării la trecerile la nivel salvează vieți."

Pasaj promis peste calea ferată

Un pasaj care va costa câteva sute de milioane de lei a fost promis de autorităţi, pentru a fluidiza traficul în zona ultracirculată şi pentru a evita pericole precum cel prezentat.

"Pasajul Petricani va avea aproape 1 km lungime și va trece atât peste intersecția dintre Șoseaua Petricani și Șoseaua Fabrica de Glucoză, cât și peste cea cu Bulevardul Dimitrie Pompeiu. Va trece apoi pe sub calea ferată. Pentru a putea construi pasajul, vom reconfigura ambele șosele, Petricani și București Nord, dar și zona căii ferate București-Constanța. În intersecție, sunt planuri pentru un nod intermodal de transport, care va include și prelungirea Magistralei M2 de metrou și o stație a trenului metropolitan București-Iflov", au punctat reprezentanții Primăriei Municipiului București (PMB).

Conform surselor citate, Pasajul Petricani face parte dintr-un nod intermodal de transport. Reprezentanții Municipalității au menționat că aceștia fac Pasajul Petricani împreună cu Primăria Sectorului 2, Consiliul Județean Ilfov și orașul Voluntari.

Asocierea a fost aprobată de Consiliul General al Municipiului București. Primăria Sectorului 2 va gestiona procedurile de achiziție pentru studiul de fezabilitate, proiectare și execuție, va contribui la finanțarea execuției și va gestiona procedurile de expropriere pentru terenurile aflate pe propria rază administrativă. PMB va ajuta cu obținerea tuturor avizelor și acordurilor necesare. În plus, va oferi sprijin pentru obținerea finanțării. Același sprijin îl vor oferi și Consiliul Județean Ilfov și Voluntari, au adăugat reprezentanții PMB.

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