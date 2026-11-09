Protestul promovat de AUR pe 14 noiembrie nu a primit autorizaţie de la Primărie. Motivele invocate

Purtătorul de cuvânt al AUR, Cristina Dumitrescu, a declarat, luni, că partidul nu este organizatorul protestului anunţat sâmbătă în Capitală, ci ar fi vorba de două persoane fizice. Dumitrescu a arătat că AUR promovează, oamenii vor să vină, îi vor ajuta să vină dacă îşi doresc, dar nu organizează. Purtătorul de cuvânt a mai spus că este un abuz de putere, pentru că iniţial se primise o autorizaţie pentru acest protest, însă ea a fost declinată chiar de către primarul Ciprian Ciucu.

Cristina Dumitrescu, purtătorul de cuvânt al AUR, a declarat că partidul a făcut apel către toţi românii să vină să participe la acest protest pentru libertate şi democraţie.

"Cei de la AFD au fost invitaţi în urmă cu mai mult timp la conferinţele internaţionale pe care noi le vom desfăşura pe întreg parcursul acestui weekend, deci nu este vorba de participarea lor la protest, ci este vorba de participarea lor la nişte conferinţe", a precizat senatoarea AUR, scrie News.ro.

Aceasta a fost întrebată dacă AUR va aduce oameni din ţară cu autocare la acest protest.

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"Suntem în faţa unui abuz, un abuz de putere, de unde iniţial se primise o autorizaţie pentru acest protest, ea a fost declinată chiar de către domnul Ciucu. Suntem în faţa unui abuz, vom vedea ce urmează. (..) Oamenii noştri vin oricum în Bucureşti, pentru că vom avea aici la Parlament nenumărate evenimente. Nu avem cum să anulăm aceste evenimente", a precizat Dumitrescu.

Organizatorii protestului ar fi două persoane fizice

Senatoarea a mentionat că protestul de sâmbătă nu e organizat de AUR.

"Nu organizează AUR, sunt două persoane fizice. Nu Partidul AUR a cerut autorizaţia. AUR promovează, oamenii vor să vină, îşi doresc să vină, îi vom ajuta să vină dacă îşi doresc, dar nu organizează AUR. Nu suntem noi organizatorii", a arătat Cristina Dumitrescu.

"Noi, dacă vom avea oameni care vor participa, ne vom ocupa de organizarea lor, aşa cum am făcut de fiecrae dată, pentru că avem oameni foarte bine organizaţi", a mai spus ea.

Jandarmeria a transmis, luni, că susţine exercitarea dreptului la protest paşnic.

"Suntem acolo pentru a proteja participanţii şi pentru a asigura siguranţa tuturor cetăţenilor. Pentru manifestaţia din 14 noiembrie, am semnalat, potrivit competenţelor, riscuri concrete, inclusiv în contextul desfăşurării, în aceeaşi zi, a meciului România–Polonia. În acest context, există posibilitatea ca aproximativ 3.000 de suporteri polonezi să fie prezenţi, in aceeaşi perioadă, în centrul Capitalei", a scris Jandarmeria într-un comunicat.

Jandarmeria mai spun că decizia privind avizarea aparţine autorităţilor competente.

"Responsabilitatea noastră este să prevenim incidentele şi să protejăm oamenii", mai spune instituţia.

Explicaţia Primăriei Capitalei

"PENTRU O INFORMARE CORECTĂ

Avizul a fost respins în baza adresei 190223 transmise pe 6 noiembrie de către conducerea Jandarmeriei și a Poliției Capitalei.

Aceasta a arătat în patru puncte faptul că avizarea acțiunii de protest din 14 noiembrie "poate aduce atingere prevederilor art. 9 literele a) și c) din Legea nr. 60/1991 sub aspectul îndemnului la ură și al incitărilor la violență publică identificate în mediul online, precum și sub aspectul încălcării ordinii, siguranței sau moralității publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor".

Instituțiile care sunt responsabile de păstrarea ordinii și liniștii au anunțat faptul că au constatat "o mobilizare semnificativă pentru organizarea transportului unor manifestanți, în vederea participării la protest din 39 de județe, fără a lua în calcul o eventuală participare din Ilfov și București.

Acest aspect arată fără drept de tăgadă că numărul de 50 de persoane asumat de către organizatori în cadrul comisiei din 5 noiembrie nu este nici pe departe unul apropiat de realitate".

Instituțiile statului au propus 50 de persoane, iar organizatorul a acceptat. Pentru că pe 14 noiembrie va avea loc meciul România-Polonia, unde se vor strânge în jur de 35.000 de suporteri. O altă dată pentru protest a fost refuzată categoric de către organizator.

De asemenea, Jandarmeria și Poliția Capitalei informează că au "identificat în mediul online o retorică agresivă din partea mai multor persoane care instigă la violențe și amenințări, inclusiv la blocarea căilor de comunicații și la provocarea unor confruntări cu forțele de ordine cu ocazia protestului din data de 14 noiembrie.

Retorica agresivă identificată în mediul online depășește nivelul uzual al comentariilor asociate unui apel de protest, conținând referiri și îndemnuri explicite la folosirea armelor albe, vărsarea de sânge și amenințări la adresa instituțiilor și forțelor de ordine ceea ce indică un curent de opinie favorabil escaladării comportamentale din partea unora dintre manifestanți".

Totodată, cele două instituții atrag atenția asupra faptului că organizatorul și coorganizatorul au creat probleme și la proteste din trecut.

Astfel:

"Nu ar fi pentru prima oară când domnul Jereb Mihai Florin, în calitate de organizator al unor adunări publice de protest cu participarea unor membri și simpatizanți ai unei formațiuni politice parlamentare, nu a respectat detaliile asumate în declarare, transpuse în protocolul întocmit și agreat în cadrul Comisiei de avizare (număr de participanți care a fost depășit considerabil, locul de desfășurare, traseele de deplasare și intervalul orar care nu au fost respectate).

Aceste aspecte au generat stânjenirea traficului rutier pe arterele principale din zona centrală a Municipiului București, devierea și întârzierea mijloacelor de transport în comun, respectiv buna funcționare a unor instituții publice sau private de pe raza Municipiului București, ceea ce reprezintă o încălcare a prevederilor art. 2 din Legea nr. 60/1991.

De asemenea, domnul Constantin Claudiu - Laurențiu, în calitate de coorganizator al protestului din data de 14 noiembrie a fost surprins în data de 15 septembrie, în contextul protestului violent din Piața Victoriei, făcând apel către galeriile de fotbal, luptători și membri ai lumii interlope să se alăture protestului, <<bărbații curajoși să vină mai aproape de cordonul de jandarmi asta fiind ultima șansă de a ne lua țara înapoi>>.

În secțiunea de comentarii de pe contul acestuia de Tik - Tok au fost identificate o serie de mesaje din partea multora dintre urmăritorii săi din care rezultă că aceștia resping caracterul pașnic al manifestației din 14 noiembrie, solicitând acțiuni extreme, blocaje și acțiuni violente.

Prin adresa oficială către Comisia de avizare, Jandarmeria, cât și Poliția insistă asupra faptului că "desfășurarea în data de 14.11.2026 a meciului de fotbal dintre reprezentativele României și Poloniei cu o prezență crescută a fanilor celor două echipe pe zona centrală a Capitalei (Piața Romană, Piața Universității, Centrul Vechi, Piața Unirii, Piața Constituției, Palatul Parlamentului, Catedrala Națională), concomitent cu acțiunea de protest în cauză (alveola Parcului Izvor), poate crea riscuri suplimentare de tulburare gravă a ordinii și siguranței publice.

Concluzia: "Având în vedere cele expuse mai sus, constatăm că o eventuală avizare poate aduce atingere prevederilor art. 9 literele a) și c) din Legea nr. 60/1991 sub aspectul îndemnului la ură și al incitărilor la violență publică identificate în mediul online precum și sub aspectul încălcării ordinii, siguranței sau moralității publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor.

Din aceste considerente vă propunem reîntrunirea Comisiei de avizare în vederea analizării aspectelor prezentate cu propunerea de a nu aviza desfășurarea acestei acțiuni de protest”.

Din Comisia de avizare fac parte atât Jandarmeria, Poliția Capitalei, cât și Brigada Rutieră", se arată într-un mesaj publicat pe Facebook de Primăria Municipiului Bucureşti ca răspuns la o postare a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea.