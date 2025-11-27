Serviciul Român de Informaţii va înfiinţa o unitate specială pentru lupta anti-corupţie. Experţii contactaţi de Observator spun însă că implicarea SRI în lupta anti-corupţie ridică foarte multe probleme. Curtea Constitutională a decis în trecut că ofiţerii nu pot interveni în anchetele penale iar interceptările se efectuează doar pe mandate de siguranţă naţională.

Ofițerii SRI vor culege informații despre marile cazuri de corupție, iar toate datele adunate în misiuni sub acoperire vor fi trimise către organele de urmărire penală.

"Trebuie să existe în interiorul Serviciului un responsabil care să ducă acest tip de corupție, până în momentul în care avem un șef civil, către șeful statului. E nevoie de un șef civil la SRI. O să îl avem, până atunci garantez eu”, a spus Nicușor Dan, președintele României.

În acest context, șeful statului a fost întrebat dacă fosta șefă DNA, Laura Codruța Kovesi, ar fi o opțiune pentru șefia SRI.

"Mă întrebați dacă dna Kovesi poate să fie propunerea mea pentru șefia SRI-ului? Răspunsul meu este negativ", a mai spus Nicușor Dan.

Un fost șef al Curții Constituționale avertizează însă cu privire la implicarea serviciilor secrete în lupta anticorupție.

"N-aș merge pe mâna lor. Abia am scăpat de povestea asta. Acum o luăm de la capăt? Ne ducem înapoi? Noi am spus în 2015 că ei nu pot să asculte telefoanele fără mandat și numai pe baza de aprobare dată de judecător. Ei asta își doresc de când e lumea, să nu mai ceară aprobare de la judecător pt a face urmărire penală", a afirmat Augustin Zegrean, fost şef CCR.

În 2016, CCR a eliminat SRI din anchetele penale. Până atunci, ofițerii SRI se ocupau cu supravegherea tehnică în marile dosare de corupție, inclusiv cu interceptarea de convorbiri telefonice. CCR a stabilit atunci că SRI deține atribuții exclusive pe zona de siguranță națională, dar SRI nu se poate implica în activitatea de cercetare penală. În 2019, CCR a desființat celebrele Protocoale semnate de SRI și marile Parchete. Curtea a stabilit că această colaborare, cea dintre procurori și ofițerii SRI, a depășit limita Constituției. Asta pentru că SRI a intervenit astfel în anchetele penale, iar unele atribuții ale procurorilor au fost preluate ilegal de Serviciul Român de Informații.

"Ce s-a întâmplat atunci s-a întâmplat că Serviciul s-a dus și în zona de cercetare penală, și în zona de judecată. Din păcate. Vă garantez că nu ne întoarcem. Legea de atunci, din acea perioadă, nu spunea nici că SRI trebuie să se implice în cercetarea penală, nici că trebuie să se implice în judecată", a afirmat Nicușor Dan.

"Ei fac audieri, ascultă telefoane, interceptează. Nu ar trebui să facă nimic din toate astea. Din actele de urmărire penală niciunul nu ar trebui să fie făcut de alte organe decât de organele de urmărire penală, avem procurori, avem poliție judiciară. De ce ne mai trebuie încă un Serviciu care să facă ce? Bineînțeles că ei ar putea să selecteze pe cine dau procurorilor, pe cine urmăresc ei. Îi păstrează pe ai lor și dau pe alții", a mai spus Augustin Zegrean.

Ultimele patru rapoarte de activitate depuse de Serviciul Român de Informații nu au mai fost adoptate în Parlament, deși ele trebuie votate de aleși, potrivit legii. Din acest motiv, ele nici nu sunt publice, deși instituția are un buget uriaș. Anul acesta, SRI a primit circa 4,5 miliarde de lei.

