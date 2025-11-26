Preşedintele Nicuşor Dan a prezentat miercuri, în Parlament, Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030 şi a anunţat că în cadrul SRI va fi înfiinţată o unitate specială care se va ocupa exclusiv de fenomenul de mare corupţie. Noua structură va avea un mandat precis: să identifice şi să colecteze informaţii despre reţelele şi mecanismele corupţiei la nivel înalt, transmite News.ro.

Nicuşor Dan: "Vom avea o unitate din cadrul SRI care se va ocupa de corupţie"

Întrebat care vor fi limitele serviciilor secrete în aplicarea strategiei, Nicuşor Dan a precizat că atribuţiile clasice, contraspionaj, prevenirea sabotajelor şi culegere de informaţii, rămân neschimbate.

"Strategia are multe capitole, bineînţeles, dacă vorbim de sabotaj, de acte de culegere de informaţii, toate astea, serviciile vor avea aceleaşi atribuţii pe care le-au avut până acum. Noutatea este expres în zona de corupţie. (..) SRI-ul este un serviciu de informaţii care are o împărţire pe departamente, care decurge din strategie şi după aceea din planul de implementare. Şi aceste departamente, unele se ocupă de contraspionaj, altele de sabotaj, de crimă organizată, de fel de fel de lucruri. Prin faptul că am pus în Strategie, foarte explicit, capitolul corupţiei, vom avea o unitate sau o secţiune din cadrul SRI care se va ocupa de corupţie şi singura sa sarcină va fi să culeagă informaţii despre fenomenul de mare corupţie", a explicat preşedintele Nicuşor Dan.

Referindu-se la criticile privind implicarea serviciilor secrete în anchete penale în trecut, şeful statului a admis că, la vremea respectivă, "serviciul s-a dus şi în zona de cercetare penală şi în zona de judecată", deşi legea nu prevedea asemenea atribuţii.

Articolul continuă după reclamă

"Legea de atunci, din acea perioadă, nu spunea nici că serviciul trebuie să se implice în cercetarea penală, nici că trebuie să se implice în judecată. Întrebarea este care sunt mecanismele statului de drept care să prevină această implicare. Nu pot să fie decât, pe de o parte, controlul civil al activităţii, inclusiv al preşedintelui, şi pe de altă parte, instanţele de judecată. Şi trebuie să o spunem foarte clar că nu o să ne întoarcem ( la acea perioadă, nr)", a adăugat Nicuşor Dan.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca femicidul să fie pedepsit cu închisoare pe viaţă şi în România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰