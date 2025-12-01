Antena Meniu Search
Un georgian urmărit de SRI a evadat la Arad. A sărit gardul cu sârmă ghimpată şi a dispărut în câteva secunde

Autoritățile din Arad sunt în alertă după ce un bărbat considerat periculos a evadat din Centrul pentru Străini din localitatea Horia. Polițiștii au instituit filtre în mai multe zone ale județului pentru a-l găsi, iar ancheta privind modul în care acesta a reușit să fugă este în plină desfășurare, potrivit News.ro.

de Redactia Observator

la 01.12.2025 , 11:47
Un bărbat din Georgia, considerat extrem de periculos, a evadat duminică seară din Centrul pentru Străini din localitatea Horia, judeţul Arad. Imediat după incident, autorităţile au instituit filtre în multiple zone, verificând atât vehicule, cât şi persoane.

Bărbatul ar fi folosit mai multe identităţi şi avea la activ mai multe infracţiuni. El  se afla în atenţia SRI. Chiar înainte de evadare, se pregătea transferul acestuia la Bucureşti. Bărbatul a fost prins în urmă cu 2 luni cu documente de călătorie falsificate şi a fost dus în Centrul pentru Străini de la Horia. În urmă cu câteva zile, bărbatul ar fi fost vizitat de doi cetăţeni turci, notează specialarad.ro.

În timpul evadării, bărbatul s-ar fi căţărat pe gardul înalt de 5 metri şi ar fi sărit peste acesta, trecând inclusiv de sârma ghimpată montată în partea superioară.

Ar fi fost aşteptat de o maşină cu care a fugit.

