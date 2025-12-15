Live Text Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a picat. Cum s-a votat
Moțiunea de cenzură depusă de partidele suveraniste din Opoziție a fost respinsă, obținând doar 139 de voturi "pentru" și 2 "împotrivă", în condițiile în care ar fi fost necesare 232 de voturi; ceilalți parlamentari au fost prezenți, dar nu au votat.
15.12.2025, 16:23Moțiunea a picat: 139 de voturi "pentru" și 2 "împotrivă"
15.12.2025, 15:44A început votarea moţiunii de cenzură
15.12.2025, 15:36Premierul Bolojan, la finalul dezbaterii: Frumusețea nu scuză prostituția
15.12.2025, 15:35Adrian Câciu l-a atacat pe premierul Bolojan
15.12.2025, 15:31Ninel Peia s-a dus cu mingea la Bolojan, premierul nici nu s-a uitat la el
15.12.2025, 15:27Deputat UDMR, către suveranişti: Hai, luați-vă mingea, țara nu e teren de joacă
15.12.2025, 15:23Un senator AUR s-a apropiat agresiv de Miruță și îl filma cu telefonul
15.12.2025, 15:20Miruţă: AUR nu oferă soluții la nicio problemă pe care o critică
15.12.2025, 15:18Gabriel Andronache, deputat PNL: Moțiune fake, depusă prin proxy
15.12.2025, 15:16George Simion, în plen: Dați-vă demisia, domnule Bolojan, dacă nu sunteți în stare
15.12.2025, 15:05George Simion a venit la microfon cu o poză cu Monica Hunyadi
15.12.2025, 15:02Opoziţia, către Ilie Bolojan: "Ilie, te-a sunat Lia!"
15.12.2025, 14:56Premierul Ilie Bolojan a fost așteptat cu o minge
15.12.2025, 14:46Bolojan: Anul viitor nu vor mai exista creșteri de taxe
15.12.2025, 14:32LIVE: Şedința comună a Camerei Deputaților și Senatului
15.12.2025, 14:31Ninel Peia: Lui Grindeanu îi e frică de moțiunea asta, de aceea nu a venit
15.12.2025, 14:30De ce moțiunea împotriva Dianei Buzoianu amenință coaliția
15.12.2025, 14:29Opoziția a venit cu mai multe mingi de fotbal ca să le paseze către PSD
15.12.2025, 14:27Ce șanse sunt ca moțiunea împotriva Guvernului să treacă
15.12.2025, 14:23Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan este dezbătută acum în Parlament
15.12.2025, 14:21Moţiune simplă împotriva ministrului Buzoianu. Surse: PSD va vota demersul iniţiat de AUR
Moțiunea a picat: 139 de voturi "pentru" și 2 "împotrivă"
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan a fost respinsă, luni, de Parlament, cu 139 de voturi "pentru" și două voturi "împotrivă", neîntrunind numărul necesar de voturi pentru ca Executivul să fie demis. Ceilalți parlamentari au fost prezenți, dar nu au votat.
Pentru a fi adoptată de Parlament, moțiunea de cenzură trebuia să fie votată de majoritatea senatorilor și deputaților, respectiv minimum 232 de voturi "pentru". Comparativ, moțiunea de cenzură din iulie a strâns doar 134 de voturi "pentru".
În urma votului, reforma pensiilor magistraților, pe care guvernul și-a asumat răspunderea, este considerată adoptată de către parlament, dar mai este nevoie ca CCR să se pronunțe pe această lege. Decizia a fost amânată pe 28 decembrie.
A început votarea moţiunii de cenzură
Parlamentarii au început, luni, votul asupra moţiunii de cenzură "România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare". Votul este secret cu bile. Pentru ca moţiunea de cenzură să fie adoptată este nevoie ca 232 de parlamentari să voteze "pentru".
Premierul Bolojan, la finalul dezbaterii: Frumusețea nu scuză prostituția
Premierul Bolojan, la finalul dezbaterii: O replică din Parlamentul antebelic al României. Petre Carp spunea: La fel cum frumusețea nu scuză prostituția, nici inteligența nu scuză lipsa de caracter. Puteți să aveți cunoștințe economice, dar asta nu scuză tupeul și combinația de minciuni. Vă asigur că nu voi minți românii!
Adrian Câciu l-a atacat pe premierul Bolojan
Deputatul PSD Adrian Câciu l-a atacat pe premierul Bolojan: Ce s-a întâmplat cu taxele este un jalon din PNRR, nu pentru că a fost Guvernul Ciolacu. Deficitul de anul trecut a fost exclusiv pe investiții. Domnul Simion a ales să vină cu o poză, adică a rezolvat problema. Pachetul 1 și 2 înseamnă o povară de 90% pusă pe cetățean și 10% pe companii. 0% pe stat. Este imperios necesar să reparăm greșelile din pachetul 1 și 2. Nu PSD a creat problemele acestei țări
La această declarație, opoziția a strigat: "Ba da!"
Ninel Peia s-a dus cu mingea la Bolojan, premierul nici nu s-a uitat la el
Senatorul Ninel Peia, din grupul parlamentar "PACE - Întâi România", s-a dus cu mingea la Bolojan, însă premierul nici nu s-a uitat la el și a refuzat să o ia.
"Așa cum bolșevicii proveneau din proletariat, progresistul contemporan provine din mediul corporatist și academic", a spus el în plen.
Deputat UDMR, către suveranişti: Hai, luați-vă mingea, țara nu e teren de joacă
Csoma Botond, deputat UDMR: Suveraniștii sunt epigonii spirituali ai Gărzii de Fier, ăștia sunteți voi, puși pe scandal. Doamne ferește dacă veți ajunge la guvernare. Puși pe hartă, puși pe scandal. Voi vreți doar gălăgie și spectacol, nu aveți soluții de niciun fel.... Hai, luați-vă mingea, țara nu e teren de joacă.
Un senator AUR s-a apropiat agresiv de Miruță și îl filma cu telefonul
Miruţă: AUR nu oferă soluții la nicio problemă pe care o critică
Radu Miruţă (USR): Moțiunea asta este despre zgomot, despre obsesia AUR de a semnaliza că există. AUR nu oferă soluții la nicio problemă pe care o critică. Românii s-au prins că nu merge să critici, dar la final să nu propui nicio soluție. AUR nu e preocupat să construiască, e preocupat să țipe. Sunt de 5 ani în Parlament și, din partea AUR, am auzit doar vorbe. Ping-pong-ul acesta între partidele aflate la guvernare nu face decât să le dea scena politică celor de la AUR.
Gabriel Andronache, deputat PNL: Moțiune fake, depusă prin proxy
Gabriel Andronache, deputat PNL: Moțiune fake, depusă prin proxy. Adevărații inițiatori țin capul la cutie, în așteptarea unor vremuri mai bune.
George Simion, în plen: Dați-vă demisia, domnule Bolojan, dacă nu sunteți în stare
George Simion, în plen: O să vă doriți să nu spunem nimic, dar ceea ce urmează este foarte dureros. Alternativa, domnule Bolojan, este să nu susțineți un astfel de stat. Rămân, astfel, personaje cu experiență în saloane de înfrumusețare la CFR, la companii care se ocupă de apele române, la siguranța feroviară. În loc să scăpați de asemenea paraziți din consiliile de administrație ale statului, dumneavoastră mențineți astfel de personaje. În loc să propuneți tăierea tuturor sinecurilor. În loc să vă țină PSD încă șase luni la guvernare, timp în care dumneavoastră falimentați România, poate că economisim timp. Dați-vă demisia, domnule Bolojan, dacă nu sunteți în stare. Suntem aici să votăm 300 de parlamentari, nu 400 și ceva. Să votăm alegeri în două tururi. Alternativa există, dar dumneavoastră sunteți prea slab ca să o aplicați.
George Simion a venit la microfon cu o poză cu Monica Hunyadi
George Simion a venit la microfon cu o poză a Monicăi Hunyadi. A ținut-o în tăcere și a aratat-o în plen. Opoziția a aplaudat momentul. Monica Hunyadi a fost acuzată de gestionarea defectuoasă a situaţiei legate de criza apei din Prahova și Dâmbovița, de către Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, şi a făcut parte până la mijlocul lunii noiembrie din conducerea companiei de stat Exploatare Sistem Zonal Prahova. Totodată s-ar fi aflat şi printre pasagerii zborurilor de lux Nordis alături de liderii PSD, conform unei anchete G4Media.
Opoziţia, către Ilie Bolojan: "Ilie, te-a sunat Lia!"
În timpul discursului lui Ilie Bolojan, cineva din Opoziție i-a strigat din plen: "Ilie, te-a sunat Lia!", aluzie la şefa ICCJ Lia Savonea şi scandalul din justiţie.
Premierul Ilie Bolojan a fost așteptat cu o minge
La sosirea pentru dezbaterea moţiunii de cenzură, premierul Ilie Bolojan a fost așteptat de un deputat AUR cu o minge, însă acesta nu i-a pasat-o.
Bolojan: Anul viitor nu vor mai exista creșteri de taxe
"Am preluat mandatul acum 6 luni într‐un moment dificil. Am anunțat trei direcții principale: ordine în finanțe, bună guvernare și respect pentru cetățeni. Cred că pașii făcuți, care au fost și cei mai grei, au pus țara pe direcția cea bună. Am evitat cel mai rău scenariu prin măsuri care au reușit să echilibreze economia. Aceste măsuri au presupus sacrificii din partea românilor, cărora le mulțumesc.
Veniturile au crescut cu peste 12% față de anul precedent. Pentru prima dată, în octombrie România s-a împrumutat la dobânzi sub cele din ultimul an scăzut cheltuielile de personal din sectorul public. Pentru că am început să facem ordine în finanțe, anul viitor nu vor mai exista creșteri de taxe", a declarat Bolojan, în plenul Parlamentului.
"Am intrat deja în rutina acestor moțiuni de cenzură care bifează un exercițiu politic. Nu înțeleg ce alternativă propun semnatarii moțiunii: ar fi trebuit să lăsăm România în criză? Moțiunea arată că semnatarii nu înțeleg contextul social, economic și geopolitic în care ne aflăm. Semnatarii se folosesc de greutățile și suferințele oamenilor pentru a câștiga capital politic.
Am un mesaj pentru semnatari: v-ați opus la fiecare proiect de restructurare, v-ați opus măsurilor care să facă ordine în finanțe, măsurilor de reformă fiscală. Mi se pare periculoasă maniera în care vă raportați la apărarea țării noastre", a mai adăugat şeful Executivului.
Ninel Peia: Lui Grindeanu îi e frică de moțiunea asta, de aceea nu a venit
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, nu este prezent astăzi în Parlament; se află în Timiș și nu va participa la votul moțiunii.
"Lui Grindeanu îi e frică de moțiunea asta, de aceea nu a venit.... Ciolacu a promis în campanie, la Buzău, că va vota moțiunea. Așteptăm să o facă”, a declarat senatorul Ninel Peia (grupul PACE)
De ce moțiunea împotriva Dianei Buzoianu amenință coaliția
Opoziția a venit cu mai multe mingi de fotbal ca să le paseze către PSD
Opoziția a venit cu mai multe mingi de fotbal, pe care intenționează să le paseze în sală către parlamentarii PSD, pentru a-i îndemna să voteze moțiunea.
Ce șanse sunt ca moțiunea împotriva Guvernului să treacă
118 semnături au adunat inițiatorii acestei moțiuni de cenzură. Mă refer la parlamentarii din grupul PACE și cei din Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Însă, pentru a demite guvernul condus de Ilie Bolojan ar fi nevoie de cel puțin 233 de voturi astăzi, în plenul reunit al Parlamentului. Practic, inițiatorii moțiunii de cenzură ar mai avea nevoie de peste 100 de voturi, pe lângă parlamentarii care au semnat moțiunea de cenzură, pentru ca ea să fie adoptată iar guvernul condus de Ilie Bolojan să fie demis.
Putem spune că e o misiune aproape imposibilă pentru opoziție astăzi, atâta timp cât aceste voturi ar trebui să vină din partea parlamentarilor din partidele aflate la putere. Sorin Grindeanu a anunțat că social-democrații nu vor vota această moțiune de cenzură, chiar dacă inițiatorii moțiunii, în momentul când au depus această moțiune, spuneau că îi fac un cadou lui Sorin Grindeanu și PSD, cărora le oferă ocazia să voteze pentru dărâmarea guvernului condus de Ilie Bolojan.
Însă, chiar dacă PSD nu va vota astăzi moțiunea de cenzură, ne amintim că social-democrații au anunțat deja că sunt într-o perioadă de analiză internă și că vor decide la finalul lunii ianuarie dacă vor mai rămâne sau nu la guvernare. Asta dacă premierul Ilie Bolojan va accepta propunerile social-democraților în ceea ce privește legea bugetului pe anul viitor, dar și în ceea ce privește reforma administrației locale și centrale.
Un alt moment important astăzi în Parlament, pe lângă moțiunea de cenzură de la ora 14 din plenul reunit al Parlamentului, va fi după-amiază la Senat, la ora 16:00, pentru că acolo se va dezbate și se va vota moțiunea simplă depusă de cei de la AUR împotriva ministrului mediului Diana Buzoianu.
Ori aici, semnalele politice din această dimineață și sursele pe care le avem în acest moment spun că social-democrații ar fi gata să voteze moțiunea de cenzură depusă împotriva Dianei Buzoianu, să voteze alături de cei de la AUR împotriva unui ministru al Guvernului Bolojan, ceea ce ar însemna, practic, o încălcare a protocolului de coaliție semnat de partidele care au format Guvernul condus de Bolojan.
În momentul în care s-a format această coaliție, partidele și-au asumat că parlamentarii nu vor vota și nu vor susține niciodată o moțiune de cenzură sau o moțiune simplă depusă împotriva unui ministru din Guvernul condus de Ilie Bolojan.
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan este dezbătută acum în Parlament
Parlamentul votează azi de la 14:00 moţiunea de cenzură depusă de 118 senatori şi deputaţi din AUR şi grupul PACE împotriva guvernului Bolojan. Într-un scenariu în care moţiunea ar fi votată de cel puţin 233 de parlamentari, guvernul ar pica. Concret, iniţiatorii ar avea nevoie de încă 115 aleşi pe lângă cei 118 pentru trecerea moţiunii. PSD a anunţat că nu va vota alături de AUR.
În paralel, premierul Bolojan a spus că iniţiativa testează rezistenţa Coaliţiei. Totuşi, PSD va decide la începutul anului viitor dacă rămâne sau nu la guvernare. Liderii PSD spun că sunt într-un proces de evaluare a măsurilor economice şi reformelor dorite de Ilie Bolojan şi ameninţă cu ruperea coaliţiei dacă premierul nu va ţine cont de şi de propunerile lor în cel de-al treilea pachet de măsuri fiscale.
Moţiunea de cenzură, dezbătută şi votată luni
Iniţiativa parlamentară a fost prezentată, cu o săptămână în urmă, de senatorul Ninel Peia. În moţiune se cere demisia "Guvernului progresist" condus de Ilie Bolojan, pe motiv că "a demonstrat incapacitatea de a gestiona finanţele, sănătatea, educaţia, protecţia socială, justiţia şi administraţia publică - toate domeniile vitale care definesc viaţa unui popor liber şi demn".
"Cetăţenii plătesc preţul, iar Guvernul continuă să confunde austeritatea cu eficienţa, iar shopping-ul extern cu dezvoltarea naţională. România nu mai poate tolera această combinaţie toxică de incompetenţă şi indiferenţă. Prin urmare, solicităm Parlamentului să ia act de eşecul Guvernului şi să adopte măsurile constituţionale corespunzătoare - mai precis demiterea Cabinetului Bolojan. Poporul român merită mai mult decât promisiuni goale şi politici care îl sărăcesc.
Merită un guvern care serveşte interesele naţionale, nu pe cele ale comodităţii politice sau ale afacerilor comandate de interese străine. Această moţiune este un apel la demnitate, la responsabilitate şi la schimbare. Pentru România care munceşte, care speră şi care refuză să mai fie călcată în picioare, votaţi moţiunea de cenzură, votaţi demiterea Guvernului progresist Bolojan", se arată în textul moţiunii de cenzură, semnat în numele iniţiatorilor de chestorul Senatului Ninel Peia.
Potrivit documentului, "dezastrul de la Paltinu nu e un accident, ci o fotografie fidelă a guvernării Bolojan - un ministru progresist a decis să golească un baraj întreg chiar în plin cod meteorologic cu risc hidrologic".
"Ca să fie drama completă, golirea s-a făcut fără nicio sursă alternativă de apă şi cu rezervoarele deja goale. Captarea din straturile cele mai joase ale lacului a transformat apa într-un soi de nămol industrial, iar staţia de epurare Voila, care nu e dotată pentru turbiditate extremă, a cedat. Şi toate acestea fără un plan de lucrări etapizat, concret şi logic", se mai arată în moţiune. "Guvernul s-a specializat, cu o consecvenţă demnă de cauze mai bune, în a lucra împotriva propriului popor", susţin semnatarii moţiunii.
Ei menţionează că "Guvernul Bolojan a decis să continue tradiţia guvernărilor precedente, supra-îndatorarea, datoria publică ajungând în august 2025 la aproape 1.085 de miliarde de lei, adică 59,7% din PIB, cu 90 de miliarde mai mult decât la începutul anului".
În opinia iniţiatorilor, mediul de afaceri a ajuns "inamic" pentru Guvern cu peste 11.000 de firme în insolvenţă în primele 10 luni şi 32% dintre IMM-uri "incapabile să îşi plătească taxele", în timp ce companiile de stat risipesc fonduri fără oprire.
Ce acuză parlamentarii semnatari
Conform parlamentarilor semnatari, "guvernarea progresistă se face cu uşa închisă, iar sindicatele, părinţii, comunităţile sunt ignorate cu o aroganţă supremă", rezultatul generând "un sistem segregar, cu infrastructură de secol XIX, cu toalete în curte, şcoli neconsolidate, mascate de o finanţare mincinoasă".
"Administraţia publică locală este coloana vertebrală a statului funcţional. Guvernul progresist Bolojan a tratat această structură cu dispreţ tehnocratic, ca pe o piesă de mobilier ce poate fi mutată oricum fără consecinţe. Reducerea agresivă a personalului din primării şi instituţii locale nu a fost nici analizată, nici pilotată, nici consultată. A fost impusă. (...) În loc să eficientizeze administraţia, Guvernul a destabilizat-o. În loc să aducă echilibru, a provocat haos", se susţine în moţiune.
Potrivit documentului, "apărarea ţării este un pilon strategic al oricărui stat şi nimeni nu contestă necesitatea modernizării militare, dar a transforma bugetul apărării într-o vacă de muls, imună la orice verificare, în timp ce educaţia, sănătatea şi administraţia publică sunt puse pe regim de înfometare, aceasta nu mai este politică de stat, ci sacrificiu naţional".
"Guvernul progresist Bolojan a împins România într-o direcţie periculoasă, în timp ce noi tăiem salariile asistenţilor sociali, în timp ce reducem personalul medical, în timp ce comasăm şcoli, alocăm miliarde pentru achiziţii militare făcute fără transparenţă şi fără componentă de transfer tehnologic real în industria naţională. Cu alte cuvinte, plătim avioane din afară, plătim tancuri din afară, plătim rachete din afară, iar economia internă rămâne cu mâna întinsă.
Dacă România investeşte în apărare, atunci aceste investiţii trebuie să genereze şi dezvoltare internă, uzine româneşti, locuri de muncă româneşti, tehnologii româneşti, capacităţi de producţie româneşti. (...) România devine astfel nu partener strategic, ci client strategic. (...) Apărarea naţională începe cu apărarea demnităţii şi funcţionalităţii societăţii. România merită un guvern care serveşte România", subliniază semnatarii moţiunii de cenzură.
Moţiune simplă împotriva ministrului Buzoianu. Surse: PSD va vota demersul iniţiat de AUR
Senatorii vor vota de la ora 16:00 moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Depusă cu semnăturile a 39 de senatori ai opoziției, moțiunea vine după scandalul de la Barajul Paltinu, care a lăsat fără apă peste 100.000 de oameni din județele Prahova și Dâmbovița. Potrivit surselor Observator, PSD va vota moţiunea AUR împotriva ministrului Mediului.
Inițiatorii o acuză pe Diana Buzoianu de incapacitate și ignoranță față de vulnerabilitățile barajelor din România, în timp ce PSD, prin vocea liderului senatorilor Daniel Zamfir, a anunțat că votează moțiunea opoziției, ceea ce ar putea crea o ruptură în coaliție. Decizia PSD de a vota moţiunea de cenzură vine după ce, săptămâna trecută, Sorin Grindeanu i-a cerut premierului Ilie Bolojan să o demită pe Diana Buzoianu, însă acesta a refuzat.
Potrivit surselor Observator, PSD va vota moţiunea AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Însă dacă vor vota acest demers social-democraţii ar încălca Protocolul semnat la formarea Coaliţiei de guvernare. Protocolul prevede că parlamentarii partidelor din Coaliţie nu vor vota moţiuni simple depuse împotriva miniştrilor.
Semnatarii moţiunii simple cer demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pentru întreruperea alimentării cu apă a 13 localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa şi "ignorarea" situaţiei barajelor din România. Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a anunţat, în plen, depunerea moţiunii, susţinută de 39 de senatori.
Semnatarii o acuză pe Buzoianu de incompetenţă, "care a dus la sistarea alimentării cu apă potabilă a peste 100.000 de locuitori, închiderea spitalelor din judeţul Prahova, a centralei de la Brazi, a unităţilor de învăţământ şi a instituţiilor publice".
"Locuitorii a 13 localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, precum Câmpina, Băicoi, Slănic, Vălenii de Munte, Breaza, Comarnic şi zeci de sate aferente, sunt victimele unui sistem incompetent, ignorant şi falimentar. La robinete s-a furnizat timp de mai bine de o săptămână, în cel mai bun caz, aer, iar în cel mai rău caz un amestec toxic de nămol şi bacterii, punând în pericol sănătatea publică a peste 100.000 de mii de locuitori, dar şi sistemul energetic naţional.
Totul, din cauza incompetenţei ministrului Mediului, Diana Buzoianu, care, deşi a ştiut despre procedura de golire a barajului Paltinu, a uitat care îi sunt atribuţiile. A uitat că trebuie să împiedice producerea unei catastrofe. (...) Aceşti cetăţeni vă cer, prin vocea noastră, să plecaţi din funcţia de ministru al Mediului pentru că aţi reuşit să vă arătaţi, la fel ca şi colegul dumneavoastră de la Apărare, maximul de incompetenţă", se susţine în moţiune.
"100.000 de cetăţeni - fără apă; ei vă cer să plecaţi de la minister"
Potrivit AUR, "lipsa apei şi efectele în lanţ au pus în pericol sănătatea publică, sistemul energetic naţional şi serviciile esenţiale pentru comunităţile afectate". "În încercarea de a-şi acoperi incompetenţa, ministrul Buzoianu a găsit repede ţapi ispăşitori, împărţind în stânga şi în dreapta declaraţii prin care a cerut demiteri şi demisii, când în mod normal demisia sa ar fi fost cea care s-ar fi impus în acest caz. (...)
Această moţiune îşi propune să transmită un semnal politic ferm privitor la incompetenţa, indiferenţa, inactivitatea şi lipsa de reacţie a ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu. Este clar că ministerul condus de Diana Buzoianu a tratat criza din Prahova ca pe o problemă locală, ignorând apelurile disperate ale primarilor şi ale cetăţenilor", se detaliază în textul moţiunii.
În opinia AUR, ministerul condus de Diana Buzoianu "ignoră cu o iresponsabilitate criminală situaţia critică a Acumulării Paltinu şi a altor baraje". Semnatarii moţiunii îl critică pe premierul Ilie Bolojan că nu a dispus "propria investigare a acestei catastrofe" şi nu a apelat la Corpul său de control pentru clarificarea responsabilităţilor. "Prin această moţiune simplă, Senatul României vă cere să luaţi imediat toate măsurile necesare pentru ca politicile publice ale acestei ţări să nu mai fie lăsate pe mâna incompetenţilor şi a impostorilor. România merită mai mult!", se transmite prin moţiunea depusă la Senat.