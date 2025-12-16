PSD, chemat să dea explicații în coaliţie. Ce va face premierul Bolojan după ce PSD a votat alături de AUR?

Coaliția de guvernare face ședință miercuri, de la ora 14:00, la Guvern, pentru a tranșa situația după ce PSD a votat luni alături de AUR moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

PNL, USR și UDMR au acuzat PSD că a încălcat protocolul coaliției şi cer explicaţii după ce social democraţii au votat luni, în Senat, alături de AUR, moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Moţiunea a trecut cu 74 de voturi "pentru" și 43 "împotrivă". Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni seară că votul "poate fi citit" ca o încălcare, de către PSD, a protocolului care a stat la baza formării coaliției.

PSD, acuzat de joc dublu

Hunor a mai spus că și UDMR are nemulțumiri, dar nu votează moțiuni, și că în acest moment coaliția pare "nefuncțională". "Acum ceva vreme spuneam mai dur că este o coaliție, din punct de vedere politic, impotentă, pentru că anumite decizii nu putem lua de trei luni, de patru luni de zile, ceea ce nu e bine. Acum vine și această chestiune, unde poți să înțelegi raționamentul tehnic, chiar și politic, dar trebuie să recunoaștem că e o problemă în funcționarea coaliției", a declarat Hunor, citat de news.ro.

Hunor: Nu se rupe Coaliţia

Liderul UDMR a ajuns în această dimineață la biroul lui Sorin Grindeanu de la Camera Deputaților pentru a-i cere explicații, au declarat surse politice pentru Observator.

La finalul discuțiilor, a declarat că PSD a încălcat protocolul de coaliție, dar nu există sancțiuni. "Nu se rupe coaliția, nu există risc de rupere", a spus el.

Ce va face premierul

Miercuri va avea loc, la Guvern, de la ora 14:00, o ședință a coaliției pentru tranșarea situației. Rămâne de văzut poziția premierului Ilie Bolojan, care știa că senatorii PSD vor vota moțiunea. Mai concret, dacă şeful guvernului va tolera încălcarea protocolului și va crea astfel un precedent prin care PSD va forța și mai mult limitele coaliției.

Și președintele USR, Dominic Fritz, l-a acuzat pe Sorin Grindeanu că a trădat coaliția: "Sorin Grindeanu cred că trebuie să dea niște explicații de ce a semnat un protocol de coaliție unde ne-am asumat cu toții, inclusiv el, prin semnătura lui, că nu vom vota astfel de moțiuni", a spus Fritz.

În replică, liderul social-democraților a spus că PSD nu a încălcat nimic. "Nu am încălcat cu nimic protocolul. Statutul de membru într-o coaliție nu înseamnă că nu vedem lucrurile proaste făcute de către doamna ministru", a afirmat Grindeanu.

Culisele scandalului

Senatul a adoptat luni seară moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu, ministra Mediului, dar demersul, inițiat de AUR după criza apei din Prahova, nu implică demiterea sa. Moţiunea a trecut cu voturile parlamentarilor PSD, care au votat împotriva ministrului USR, deşi fac parte din aceeaşi coaliţie de guvernare.

