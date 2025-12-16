Noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, promite un oraş îngrijit peste doi ani şi jumătate, când se va termina mandatul preluat de la Nicuşor Dan. Ca să schimbe, însă, total, faţa metropolei, speră să fie reales ca să aibă timp să îşi îndeplinească toate promisiunile.

"Pentru mine visul vieţii mele deja se întâmplă, îl trăiesc. Vreau să fac din Bucureşti proiectul vieţii mele", a spus Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei.

Un proiect cu multe promisiuni şi schimbări pentru bucureşteni.

"Pe termen scurt trebuie să aducem cultura mentenanţei în acest oraş. Dacă ne uităm şi aici în jur, în centru, ţesutul urban este în degradare, clădirile sunt vandalizate", a mai spus Ciucu.

Noul primar promite că bucureştenii vor vedea schimbări în bine în anul 2028. Străzi şi spaţii verzi îngrijite, mijloace de transport în comun care ajung la timp în staţie. Ciprian Ciucu ne-a arătat ce îl deranjează şi ce vrea să schimbe: "Suntem în zona Gării de Nord. Primăria Capitalei poate să atragă atenţia, poate să dea un telefon la ministerul transporturilor să spună: "Băi oameni buni, vouă nu vă e ruşine? Nu vedeţi cum arată?" Uitaţi cum se parchează pe trotuar."

Alessandra Stoicescu: Ce aveţi de gând să faceţi cu parcările?

Ciprian Ciucu: "Nu se parchează pe trotuar. Aici o să fie foarte, foarte clar când vorbim de astfel de artere, nu se parchează pe trotuar. Aici este vorba doar de delăsare. Uitaţi-vă puţin la detalii. Vezi tot timpul un stâlp căzut, un bolard căzut, ceva degradat şi stau aşa cu lunile sau cu anii şi nimeni nu intervine. Suntem în faţa Ateneului Român uitaţi cum arată acea reclamă acolo, cum se parchează pe trotuar, cum este spaţiul verde delăsat, fierul ruginit şi sunt foarte mulţi bolarzi, cărămizi, pavaj, lăsate acolo de foarte mult timp. Nu ai cum să parchezi pe trotuar în faţa Ateneului Român!"

Alessandra Stoicescu: Le vedeţi în viaţa de zi cu zi?

Ciprian Ciucu: "Absolut. Ochiul e format. Haideţi să facem stânga. Uitaţi ce clădire de patrimoniu era aici şi în ce hal e. Nici nu ştiu dacă mai poate să fie salvată. Scrie "atenţie pericol de prăbuşire". Ferestre sparte, totul e crăpat. Totul este degradat. Aceste clădiri trebuie să fie inventariate cu prioritate şi trebuie găsite acele soluţii pentru ele pentru a fi salvate."

Alessandra Stoicescu: Adică îmi promiteţi dacă ajungeţi primar o hartă a clădirilor de patrimoniu?

Ciprian Ciucu: "Care ar trebui prioritizate. Din punctul meu de vedere dacă ai faţade degradate trebuie să plăteşti impozit de 5 ori mai mare pe clădire."

Alessandra Stoicescu: Traficul începe să se aglomereze. Asta e cea mai mare problemă pe care o are bucureştiul în acest moment.

Ciprian Ciucu: "Am găsit peste 1.500 de apartamente în Sectorul 6 care au peste 4 maşini. 4 sau mai multe maşini."

Alessandra Stoicescu: E o soluţie limitarea sau condiţionarea?

Ciprian Ciucu: "Este o soluţie suprataxarea pentru un număr mai mare de maşini. Nu-mi mai e frică să iau măsuri care pot părea impopulare, după aceşti 5 ani."

Noul edil al Capitalei a semnat o promisiune: lucrările de modernizare pentru bulevardul prelungirea Ghencea vor fi aproape gata la finalul mandatului: "În doi ani şi jumătate proiectul va avea un grad de execuţie de peste 80%. Asta pot să o zic şi va rămâne scrisă. A doua viziune pe care v-o propun este pe o perioadă de cât a mai rămas din acest mandat şi următorul mandat în care pot să spun că rezultate similare cum am avut în sectorul 6 vor apărea la nivelul Bucureştiului", a completat edilul.

Şi la nivelul podului Basarab pe care vrea să îl repare după 14 ani în care nu a fost deloc întreţinut.

"Toată această delăsare, lipsa întreţinerii, lipsa mentenantei, face ca oraşul să fie apăsător, în loc să fie frumos, în loc să-ţi placă", a completat Ciprian Ciucu.

Ultima expertiză arată că asfaltul pe care trec zilnic 50.000 de maşini trebuie înlocuit.

"Tot ce trebuie să faci este să întreţii, să faci curat, să vopseşti. Lucruri simple de altfel care pot schimba semnificativ intreaga zonă. Cum le poţi cere oamenilor să vină să folosească transportul în comun dacă tu nu te pui la punct şi dacă nu întreţii infrastructura de care beneficiază", a mai adăugat Ciucu.

Alessandra Stoicescu: Promisiunea dumneavoastră legată de acest punct nevralgic al Bucureştiului?

Ciprian Ciucu: "Păi ar trebui ca peste un an să venim înapoi aici pentru că vă zic, la ce am văzut acum, nu sunt lucruri pe care să le pui la punct în două, trei săptămâni sau în două trei luni. Va fi nevoie de milioane încă o dată realocaţi aici pentru a aduce toată această infrastructură la un nivel la care să fie recepţionată. Nu sunt soluţii miraculoase. Sunt soluţii de bun simţ. Voi munci foarte mult pentru bucuresteni în următorii 2 ani jumatate, poate 6 ani, 7 ani sau 10 ani aşa cum mi-aş dori eu foarte mult"

