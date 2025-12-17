Transportul public din Constanța este paralizat de două zile, după ce angajații companiei locale refuză să mai iasă pe traseu și protestează. Oamenii cer demisia conducerii și spun că nu se vor întoarce la serviciu până când nu se face o schimbare. Motivele invocate sunt multe, iar printre ele se numără nerespectarea contractelor de muncă și lipsa unei mentenanțe corecte a mașinilor.

Compania de transport public din Constanța este blocată de ieri, de când toți angajații s-au strâns în curtea sediului și cer împreună demisia directorului general.

"Nici astăzi nu ieșim, până nu iese el pe poartă că pe acolo a venit, să iasă înapoi, nu avem nevoie de el, nu ne-a făcut nimic bun" a spus un angajat.

Problemele sunt multe, spun angajații care se confruntă cu riscul de tăiere a tichetelor de masă, ore suplimentare plătite cu întârziere și linii de transport eliminate sau reduse.

Articolul continuă după reclamă

"16 inși să acoperim tot orașul, sunt sute de autobuze, zeci de mii de călători zilnic și noi trebuie să facem față 3 controlori cu poliția locală și 5 controlori trebuie să asigure elevii, să numărăm elevii. Înainte ne dădea să tăiem suprataxă de călătorie, acum nu mai avem voie, suntem singurul oraș care nu mai are voie" a punctat un angajat.

"În momentul de față noi suntem dispuși să renunțăm la prima de Crăciun, nu avem nevoie de niciun ban, vrem demisia conducerii care este o conducere incompetentă, nu au fost în stare să ne asigure bani de piese, stau mașinile imobilizate în parc de luni de zile. Avem o mașină care bate recordul, stă imobilizată de 2 ani aproape" a explicat un alt angajat.

Conducerea acuză furturi: "Sunt aspecte grave"

Fănel Popa, director companie de transport: Am descoperit furturi de filtre de ulei ceea ce generează foarte multe aspecte legate de mentenanță. [...] Nu pot să dau nume.

Reporter: Angajații fură?

Fănel Popa: Doamnă, dacă vă spun că am găsit suplimentar în depozite filtre de ulei asta denotă faptul că nu sunt înlocuite la mașină, sunt aspecte grave, dure pe care vreau să le scot în evidență.

Și în rândul angajaților de la casieriile de bilete sunt plângeri, după ce potrivit noii organigrame, 26 de posturi vor fi eliminate.

"Toate casierele suntem vizate, nu suntem pe o listă. [...] Nu mi se pare corect să dăm concurs pe același post pentru că nu îmi schimbă încadrarea, sunt angajată din '89, am 36 de ani și să dau concurs pe același post, nu mi se pare corect" a relatat o angajată.

"Trebuie să ies la pensie anticipat, vă dați seama, ce să fac eu acum, cum adică să dau concurs, este examenul vieții mele" a mai spus o altă angajată.

Directorul companiei nu vede motive să-şi dea demisia

Directorul general recunoaște pierderile financiare ale companiei, dar spune că este nevoie de mai multe motive pentru care să demisioneze.

"Din punctul meu de vedere, la acest moment, nu se poate aduce în discuție demisia conducerii. [...] Îmi exprim regretul pentru că ei nu prestează serviciul public de transport, se cere în continuare demisia mea, eu vreau să-i asigur pe constănțeni că încerc să fac lucrurile așa cum trebuie, să fie cel mai bine și pentru ei" a mai spus Fănel Popa.

Angajații companiei de transport public spun că sunt dispuși să renunțe la mai multe dintre revendicări dacă actuala conducere își dă demisia.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Aveţi dificultăţi la plata facturilor la curent şi gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰