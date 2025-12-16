Aflat într-o vizită de două zile în Finlanda, președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu reprezentanți ai companiilor din industria de apărare și aerospațială din țara nordică, acolo unde are loc Summitul Summitul statelor UE de pe Flancul de Estic.

Din Helsinki, Nicuşor Dan a anunţat şi când va numi noul ministru al Apărării după demisia lui Ionuţ Moşteanu, dar şi care sunt interesele României privind distribuţia infrastructurii de apărare în regiune. Şeful statului a explicat şi de ce e important ca unele informaţii despre apărarea ţării noastre să rămână secrete.

Un nou ministru la Apărare

"Programul SAFE este un împrumut pentru statele europene, 150 de miliarde, din care României s-au alocat 16,7 miliarde de euro. Echipamentul care este în această aplicație este parte din programul de înzestrare la Armatei României până în 2040, și parte din aceste informații sunt secrete, tocmai pentru că nu e util ca oamenii să știe care sunt slăbiciunile noastre în ceea ce privește înzestrarea. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră personal considerați faptul că poate fi o vulnerabilitate pentru România faptul că nu are un ministru al apărării plin în momentul de față. Nu cred, nu cred. Este un ministru interimar care are responsabilitate și eu sunt convins că, până la sfârșitul acestei săptămâni, o să avem un ministru plin al Apărării. Dacă vorbim de Marea Neagră, specificul acestui Summit este Flancul Estic al NATO sau al Uniunii, și există o similaritate și experiențe care pot să fie compatibilizate între Marea Baltică, unde suntem, și Marea Neagră, care ne interesează pe noi. Important este ca distribuția - și de armată, și de echipament - pe Flancul Estic să nu fie dezechilibrată între Nord și Sud" , a declarat Nicuşor Dan.

