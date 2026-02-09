Detalii şocante despre tragedia de pe DN6, în care o familie, tatăl și cei doi copii ai săi, adolescenți, au fost uciși într-un accident devastator. Şoferul de TIR care i-a spulberat le-a spus poliţiştilor că a intrat pe contrasens încercând să evite o groapă din asfalt. Este aceeași șosea pe care, luna trecută, șapte suporteri greci au murit. Presa din afară a numit şoseaua "drumul diavolului". Pentru şoferi, DN6 e pista de curse mortală a României, drumul unde mor oamenii, iar lipsa unei autostrăzii transformă fiecare călătorie într-un joc macabru de noroc. Autorităţile promit, din nou, proiecte pentru şoseaua care leaga Bucureştiul de Timişoara.

Atât a mai rămas din maşina în care erau tatăl şi cei doi copii - fata de 13 ani, Maria şi fratele ei, cu trei ani mai mare, Nicu: un ghem de fiare aruncat în şant. Un şofer de TIR i-a spulberat după ce a intrat pe contrasens. Copiii au murit pe loc, iar câteva minute mai târziu s-a stins şi tatăl lor.

Șoferul camionului le-a declarat polițiștilor că a vrut să evite gropile de pe șosea și din acest motiv a pierdut controlul volanului. Nu a mai reușit să evite impactul şi a intrat frontal în microbuzul care circulă regulamentar din sens opus.

"Nepoţii mei, Dumnezeu să-i ierte, erau copii buni, foarte buni. Mai ales fetiţa era de mare ajutor. De la bunicul copiilor se îndreptau către casa lor. Eu cred că 90% vinovate sunt gropile. Au fost nevinovaţi, nevinovaţi. Sufletele unor copii nevinovaţi s-au dus pentru ce? Pentru traficul nenorocit", spune Janeta, sora bărbatului mort .

Tatăl copiilor era fermier şi avea duba încărcată cu cereale

Plecase cu fraţii la cumpărături, să le cumpere haine şi se întorceau acasă, în Dârvari, Mehedinți. Mai aveau în jur de 100 de km până la destinaţie.

"Fata asta avea și ea un vis, să dea de permis. Nu se mai poate, îmi pare foarte rău.

E o mare nenorocire că să moară şi el şi cei doi copilaşi ai lui. E o tragedie mare de tot. El făcea acest drum de aproape 20 de ani.

Un om foarte muncitor. N-a muncit tot satul asta cât am muncit el", spun oamenii.

Întreaga comunitate este distrusă de moartea celor trei.

"Fetiţa era clasa a 7 a la scoala noastră, iar băiatul terminase în urmă cu un an de zile. E mare tragedie", spune Cristian Petcu, director şcoală.

"Era o elevă sociabilă, cuminte și participa la toate activitățile pe care le organizam.Se înţelegea bine cu toţi colegii. A fost un șoc atât pentru mine, cât și pentru colegi. Copiii sunt afectaţi", spune Viorica Munteanu, diriginta.

"Foarte muncitori. El era fermier şi era şi asistent personal pentru fiul lui cu dizabilităţi. Dacă nu erau drumurile asa proaste, poate puteau fi evitate", spune Laura Durboiaşa, asistent social Primărie.

DN6, care leagă Bucureștiul de Timișoara și de granița cu Ungaria, este considerat unul dintre cele mai periculoase şi tranzitate drumuri din vestul ţării. În urmă cu două săptămâni, şapte suporteri greci au murit aici.

Presa din Grecia l-a numit "Drumul Diavolului"

"DN6 e comparativ la ora actuală cu fostul DN2, Drumul Morţii. Avem în acest moment 4 studii de fezabilitate pentru construirea unui drum de mare viteză între Filiaş şi Lugoj. Când vor fi finalizate, putem scoate la licitaţie contracte pentru execuţia celor 320 de kilometri pentru acest drum. Nu putem să montăm parapet median, în cazul unui accident nu ar putea să intre maşinile autorităţilor", spune Alin Şerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR.

325 de accidente au avut loc anul trecut pe DN6, iar 43 de oameni au murit.

