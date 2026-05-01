Bolojan, despre rămânerea la şefia PNL dacă trece moţiunea: "Partidul are un preşedinte ales prin Congres"

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în cazul în care moțiunea de cenzură va fi adoptată săptămâna viitoare, o eventuală discuție privind funcția de președinte al PNL va avea loc în interiorul partidului, subliniind însă că nu există tensiuni pe acest subiect, întrucât liberalii au deja un lider ales prin Congres.

Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Suceava, dacă mai rămâne preşedintele PNL în cazul în care moţiunea de cenzură va trece.

"Aceste aspecte vor fi discutate de către colegii din partid, dar Partidul Naţional Liberal are un preşedinte ales prin Congres, nu există niciun fel de probleme pe această temă şi atunci când eşti preşedintele PNL, ai o mare responsabilitate pentru că pe această funcţie, de-a lungul istoriei, mai ales a celei în care Partidul Naţional Liberal a făcut ce trebuie pentru ţara asta, au stat nişte oameni care te obligă la un anumit comportament", a afirmat Ilie Bolojan.

El a precizat că atunci când intră în clădirea Guvernului se uită în zona unde sunt trecuţi premierii PNL care au făcut istorie pentru România.

"Şi atunci când intru în clădirea Guvernului şi mă uit în partea dreaptă, unde sunt premierii noştri care au făcut istorie pentru România, îmi dau seama ce responsabilitate mare am cât timp sunt preşedintele acestui partid şi există deci, o decizie, nu există niciun fel de probleme pe această temă", a mai declarat Ilie Bolojan.

